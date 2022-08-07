外地客葫蘆谷驚險 翁章梁關心籲注意安全

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，下午溯溪遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。圖／嘉縣府提供
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，下午溯溪遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。圖／嘉縣府提供

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，下午溯溪遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困，縣長翁章梁晚間特別前往中埔消防分隊關心慰問，貼心準備熱粥及薑湯提供受困民眾及搜救人員用餐。

翁縣長感謝消防人員搜救，直呼「你們都是英雄！有你們真好！」同時特別呼籲近期氣候不穩，山區午後容易發生雷陣雨或暴雨，前往山區的民眾需特別注意天候狀況，並避免相關水域活動，同時留意自身身體狀況。

消防局獲報，17名民眾分別來自台南及高雄，受困番路鄉葫蘆谷滑水道，消防局派遣三和、番路、梅山、大埔、竹崎、梅山及雙福等分隊總計15車34人前往，受困17人為6人及11人兩團旅遊團，分別受困葫蘆谷滑水道及滑水道下游河岸，消防人員抵達受困地點，架設繩索協助人員脫困。

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，下午溯溪遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困，縣長翁章梁（右）晚間特別前往中埔消防分隊關心慰問。圖／嘉縣府提供
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，下午溯溪遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困，縣長翁章梁（右）晚間特別前往中埔消防分隊關心慰問。圖／嘉縣府提供
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，下午溯溪遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困，縣長翁章梁（右三）晚間特別前往中埔消防分隊關心慰問。圖／嘉縣府提供
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，下午溯溪遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困，縣長翁章梁（右三）晚間特別前往中埔消防分隊關心慰問。圖／嘉縣府提供

滑水道 大埔 翁章梁

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