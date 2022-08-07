台南反毒音樂會 國民姐夫具俊曄現身民眾high翻

台南市政府今晚舉行反毒及交通安全宣導音樂會，吸引1萬5千多人觀賞，市長黃偉哲與歌手閻奕格、徐凱希合唱「小幸運」；他希望藉由音樂會，以輕鬆並能聚焦年輕人的方式達到反毒及交安的宣導效果。

今晚音樂會由台南S.F.C街舞團開場熱舞，創作才女黃瑋昕帶來「到底戀愛是個謎還是個癮」、「信你才怪」，金曲新人壞特?te演唱「Cazzo」、「睡不著」，率性女聲閻奕格則演唱「愛上現在的我」、「You & I」等歌曲，動人嗓音與魅力，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

很少「獻聲」的黃侃哲，今天特別與閻奕格、徐凱希合唱「小幸運」，自承唱歌是自己的他的弱項，為了唱「小幸運」，至少練一個禮拜。

這場音樂會最受注目的來賓，是首度參與公益性演出的「韓流始祖」具俊曄。曾是偶像團體酷龍成員的DJ KOO帶來40分鐘的DJ表演，強大的氣場和震撼音樂帶動現場氣氛到最高潮，也讓現場觀眾忍不住隨同節奏「搖擺」身體。

接續將由創作歌手高爾宣則一連帶來「Benz booty」、「Circles」、「Somebody else」、「Without You」等歌曲，壓軸的本土天團玖壹壹演出長達25分鐘的組曲，快節奏的歌曲加上朗朗上口的歌詞，將為這場音樂會畫下完美句點。

交通部統計，台南市今年前5月交通事故死亡人數相較去年同期人減少7.7%，顯示市府各項事故防制作為收到初步效果，但正值暑假期間且疫情趨緩，市府希望藉此機會提醒市民朋友不要掉以輕心，騎乘機車務必戴好安全帽並注意車前狀況，開心出門，平安回家。

黃偉哲表示，因爲擔心暑假期間交通事故多，或是吸毒或治安事件發生，市府以輕鬆並能聚焦年輕人的方式，舉辦反毒及交通安全宣導音樂會，不讓宣導流於制式化，讓年輕朋友聽歌放鬆、願意配合，不誤入歧途，就達到反毒及交安的效果。