水道博物館停車場搭太陽能板 減少車輛日曬兼綠能

搶搭綠能列車 ，台南山上花園水道博物館停車場近來完成搭建太陽能板，台南市政府說，除解決遊客停車日曬困擾，約等同於1.5座台南公園一年減碳量，未來還會架設電動車充電座。

文化局長葉澤山說，水道博物館是國定古蹟建築，從博物館內的日治時期建築就可以看出來，100年就能藉由巧妙經營採光、結構挑高與善用建材特性，來克服能源稀少、環境悶熱等問題，可說是現代環保意識的先驅；開園以來，也積極結合環境自然教育，已經成為融合文化及環境教育場域。

文化局說，配合綠能政策，山上花園水道花園博物館利用環境優勢，在東西側停車場架設太陽能板，除解決遊客愛車受日曝之苦，預估年發電量107.8萬度電，足可約255戶家庭一年用電，減少545.011公噸碳排放，約等同於1.5座台南公園一年減碳量，透過內在的綠色意識與外在的綠色行動，傳遞對於環境保育及永續發展決心。

葉澤山說，近年來中央為促進再生能源發展，積極與地方政府合作推動再生能源建置，在市長黃偉哲指示下，文化局透過公開招標，與國內知名茂鴻電力合作，將原本空曠停車場，搭建太陽能板，下面則做為停車場，既可服務遊客，收入又能挹注市庫，加上減少能源損耗，一舉數得，未來還會架設電動車充電座，讓綠色行動更加全面。