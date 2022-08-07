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午後強降雨後有彩虹 白河東山路樹倒塌幸無傷
台南市下午驟雨，雷雨交加，山區白河、東山還傳出路坍方樹木倒塌阻礙通行，幸無人受傷，經警方冒雨管制人車通報相關單位排除，晚間已恢復正常通行。
台南下午天氣不穩定，由南側市區一路往北安南、永康、新市、善化、麻豆等區陸續傳出強降雨，永康區有時魚量來到40毫米，中正路、高速一街一度宣洩不及有零星積水,所幸雨勢漸歇迅速排出，居民鬆口氣，傍晚還出現彩虹，讓不少民眾驚喜不已。
山區東山、白河傍晚雨勢轉大，3小時內累積雨量來到60餘至80毫米不等，白河區172乙線4.5K處及後壁區172甲線自行車步道口處，傳出路樹倒塌占掉一線車道，警方冒雨在現場封閉管制人車通行，經通報市府工務單位派員已於晚間排除。
白河警分局長劉其賢表示，雨季期間，用路人行經山區路段，若發現有強降雨情形時，務必提高警覺，並減速慢行，以免樹木或土石掉落發生危險。
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