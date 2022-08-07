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雲林大埔、樟湖社區帶民眾農村小旅遊 穿農夫裝採筍去
雲林縣古坑鄉大埔、樟湖社區發展協會聯合舉辦「漫遊筍友部落，跨域幸福農村」體驗小旅行，8月6、7、21日舉辦5梯次農村小旅行，大埔社區帶領民眾穿著農夫裝下田體驗採收麻竹筍、製作私房醬筍，同時也到樟湖社區觀賞350年歷史的珍貴貝殼化石，並體驗藍染、葉拓等手作DIY樂趣，不只推廣地方特色，也讓民眾滿載而歸。
大埔、樟湖社區擁有豐富生態資源，不只物產豐饒，景色也很漂亮，大埔社區發展協會理事長張和賢、總幹事許文碩親自帶領遊客穿上農夫裝下田採筍，並教導遊客採集麻竹筍的技巧及方法，讓遊客能在玩樂中學習知識，也帶著遊客親自體驗做醬筍、到大埔客棧體驗在地食農餐，讓大家更認識古坑在地特色。
樟湖社區理事長林啟顯說，親自與執行秘書陳振哲、社區志工們帶領民眾遊樟湖，參觀舊樟湖國小、吸收自然生態芬多精，並與民眾一同觀賞超過350歷史、極為珍貴的貝殼化石，讓民眾更了解樟湖的地質演變，同時也與民眾一起體驗藍染、葉拓手作DIY，讓大家認識自然生態，也帶著知識滿載而歸回家。
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