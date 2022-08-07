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歸仁釋迦節今天登場 不到2小時售出1萬3千多台斤釋迦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市歸仁釋迦節今天在仁壽宮廟埕熱鬧登場，果農徐正雄栽種的釋迦，獲選為「歸仁釋迦王」第一名。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁釋迦節今天在仁壽宮廟埕熱鬧登場，果農徐正雄栽種的釋迦，獲選為「歸仁釋迦王」第一名。記者黃宣翰／翻攝

台南市歸仁釋迦節今天在仁壽宮廟埕熱鬧登場，吸引大批人潮。活動不到2小時，所有攤位釋迦共約1萬3千200台斤全部售出，果農徐正雄栽種的釋迦，獲選為「歸仁釋迦王」第一名。

活動一開始由市長黃偉哲和貴賓一同揭開活動序幕，釋迦節活動內容豐盛，活動安排有釋迦王評選、農特產品展售、文創提袋滿額送、在地風味饗宴及精彩舞台節目與政令宣導外，今年首次與歸仁衛生所合作，安排了行動醫院全民健檢，提供民眾健檢活動，也吸引大批人潮。

區長魏文貴說，活動最大亮點為「歸仁釋迦王」評選，為公所首次辦理，一開始就宣布評選結果，使活動現場氣氛High至最高點。評選出「歸仁釋迦王」，第一名為徐正雄、第二名為徐進德、第三名為黃其發，餘10位獲優選者並頒發獎狀，以勉勵釋迦農辛苦栽種與用心付出。

黃偉哲表示，每年舉辦釋迦節，就是為了打開「歸仁釋迦」品牌的知名度，有許多釋迦的愛好者聚集到活動會場，就是為了買到味道最好、品質優良的釋迦。今年攤商眾多，光是釋迦攤商就高達44家，現場並有邀請在地青農展售在地農產品，藉此行銷歸仁農特產品西瓜、鳳梨、火龍果、芭樂等。

台南市歸仁釋迦節今天在仁壽宮廟埕熱鬧登場，吸引大批人潮。記者黃宣翰／翻攝
台南市歸仁釋迦節今天在仁壽宮廟埕熱鬧登場，吸引大批人潮。記者黃宣翰／翻攝

釋迦 黃偉哲 台南

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