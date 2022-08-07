聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林縣陶藝協會開展 「虎尾燒」成焦點
雲林縣陶藝協會成立14年，今起至8月21日在文觀處1樓舉辦會員聯展，展出作品包含手拉、手擠、手捏坯或陶板技法表現陶藝的骨幹，共有60件作品，值得一提的是，協會今年特別推出「雲之陶-虎尾燒」，結合虎尾在地田土，將土壤的溫度充分發揮，重返早期古樸韻味，表現出自然落灰、金彩、火色的柴燒之美。
副縣長謝淑亞說，雲林縣陶藝協會發起於2008年，成員來自雲林縣內以及旅外的陶瓷藝術愛好者，展出各式柴燒、瓦斯燒、電燒作品，也可見竹、木等異材質結合，組合成60件美麗作品，期許陶藝協會帶領成員以多元創意性持續深耕、推廣雲林在地的陶藝文化。
縣長張麗善表示，雲林縣陶藝協會現任理事長林昆輝是崙背鄉詔安客家人，曾任崙背國中陶藝老師，以及國小美術指導老師，對於在地陶藝藝術傳承、推廣十分用心；有深厚書法及美術底子的他對美術要求甚高，沉浸於藝術創作人生同時，也將陶藝創作風氣重新帶回社區與家庭，讓陶藝結合地方特色發揚光大。
林昆輝說，陶藝協會在文觀處一樓共展示60件陶藝作品，包含手拉、手擠、手捏坯或陶板技法等各式工法，經由窯燒等手法呈現陶器不同氛圍；另外，協會今年特地推出「雲之陶-虎尾燒」，利用虎尾當地土壤，呈現自然落灰、金彩、火色的柴燒之美，以不同的窯、不同燒法，讓燒窯者與窯產生對話。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言