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雲林縣陶藝協會開展 「虎尾燒」成焦點

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣陶藝協會今開展，採用虎尾在地田土的「虎尾燒」成焦點。記者黃于凡／翻攝
雲林縣陶藝協會今開展，採用虎尾在地田土的「虎尾燒」成焦點。記者黃于凡／翻攝

雲林陶藝協會成立14年，今起至8月21日在文觀處1樓舉辦會員聯展，展出作品包含手拉、手擠、手捏坯或陶板技法表現陶藝的骨幹，共有60件作品，值得一提的是，協會今年特別推出「雲之陶-虎尾燒」，結合虎尾在地田土，將土壤的溫度充分發揮，重返早期古樸韻味，表現出自然落灰、金彩、火色的柴燒之美。

副縣長謝淑亞說，雲林縣陶藝協會發起於2008年，成員來自雲林縣內以及旅外的陶瓷藝術愛好者，展出各式柴燒、瓦斯燒、電燒作品，也可見竹、木等異材質結合，組合成60件美麗作品，期許陶藝協會帶領成員以多元創意性持續深耕、推廣雲林在地的陶藝文化。

縣長張麗善表示，雲林縣陶藝協會現任理事長林昆輝是崙背鄉詔安客家人，曾任崙背國中陶藝老師，以及國小美術指導老師，對於在地陶藝藝術傳承、推廣十分用心；有深厚書法及美術底子的他對美術要求甚高，沉浸於藝術創作人生同時，也將陶藝創作風氣重新帶回社區與家庭，讓陶藝結合地方特色發揚光大。

林昆輝說，陶藝協會在文觀處一樓共展示60件陶藝作品，包含手拉、手擠、手捏坯或陶板技法等各式工法，經由窯燒等手法呈現陶器不同氛圍；另外，協會今年特地推出「雲之陶-虎尾燒」，利用虎尾當地土壤，呈現自然落灰、金彩、火色的柴燒之美，以不同的窯、不同燒法，讓燒窯者與窯產生對話。

雲林縣陶藝協會今開展，展出60件手拉、手擠、手捏坯或陶板技法作品。記者黃于凡／翻攝
雲林縣陶藝協會今開展，展出60件手拉、手擠、手捏坯或陶板技法作品。記者黃于凡／翻攝
陶藝協會會員聯展今舉辦開幕茶會，吸引百人參加。記者黃于凡／攝影
陶藝協會會員聯展今舉辦開幕茶會，吸引百人參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣陶藝協會今開展，採用虎尾在地田土的「虎尾燒」成焦點。記者黃于凡／翻攝
雲林縣陶藝協會今開展，採用虎尾在地田土的「虎尾燒」成焦點。記者黃于凡／翻攝
陶藝協會會員聯展今舉辦開幕茶會，文觀處長陳璧君到場祝賀。記者黃于凡／攝影
陶藝協會會員聯展今舉辦開幕茶會，文觀處長陳璧君到場祝賀。記者黃于凡／攝影
文觀處長陳璧君（左）今到場參加開幕茶會，由陶藝協會理事長林昆輝（右）導覽參觀。記者黃于凡／攝影
文觀處長陳璧君（左）今到場參加開幕茶會，由陶藝協會理事長林昆輝（右）導覽參觀。記者黃于凡／攝影

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