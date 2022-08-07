雲林縣陶藝協會開展 「虎尾燒」成焦點

雲林縣陶藝協會成立14年，今起至8月21日在文觀處1樓舉辦會員聯展，展出作品包含手拉、手擠、手捏坯或陶板技法表現陶藝的骨幹，共有60件作品，值得一提的是，協會今年特別推出「雲之陶-虎尾燒」，結合虎尾在地田土，將土壤的溫度充分發揮，重返早期古樸韻味，表現出自然落灰、金彩、火色的柴燒之美。

副縣長謝淑亞說，雲林縣陶藝協會發起於2008年，成員來自雲林縣內以及旅外的陶瓷藝術愛好者，展出各式柴燒、瓦斯燒、電燒作品，也可見竹、木等異材質結合，組合成60件美麗作品，期許陶藝協會帶領成員以多元創意性持續深耕、推廣雲林在地的陶藝文化。

縣長張麗善表示，雲林縣陶藝協會現任理事長林昆輝是崙背鄉詔安客家人，曾任崙背國中陶藝老師，以及國小美術指導老師，對於在地陶藝藝術傳承、推廣十分用心；有深厚書法及美術底子的他對美術要求甚高，沉浸於藝術創作人生同時，也將陶藝創作風氣重新帶回社區與家庭，讓陶藝結合地方特色發揚光大。