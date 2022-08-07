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台南消防彩繪燈籠 在日本前橋市赤城山夏日祭展出

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防彩繪燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。圖／赤城山AKagi Trip/Japen前橋観光コンベンション協会提供
台南市消防彩繪燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。圖／赤城山AKagi Trip/Japen前橋観光コンベンション協会提供

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典本月登場，6至7日展示台南市「火神護祐平安祈福」消防彩繪燈籠，傳遞來自台灣的友誼和祝福，展開台日防火防災交流。

這批650顆從台南市寄往日本的燈籠，在群馬縣水上町政府公務員阿部真行的協調、前橋市合作下，8月6日至7日在前橋市赤城山的夏日祭典上盛大展出。

燈籠之所以選擇懸掛在前橋市緣自於，台南市在日治時期最後一任市長羽鳥又男是前橋市人，他擔任市長任內相當注重文化資產的保護，具體政蹟包括維護台南孔廟並恢復祭孔儀式。

此外，羽島又男還保護開元寺古鐘不被軍方徵召拿去熔掉，在戰爭中致力爭取赤崁樓的修復。台南市藉由消防燈籠的防火防災交流再次聯繫起來，現場免費提供空白燈籠，讓日本在地民眾體驗燈籠繪畫，反應熱烈，藉此也向台南市傳遞友誼。

台南市消防局第七大隊長黃輝林表示，消防燈籠繪畫及祈福點燈活動在市長黃偉哲及局長李明峯的大力支持下，連續辦理兩年，獲得市民朋友的熱烈響應。這次寄到日本展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還有介紹台南傳統文化，更重要的是，透過燈籠傳遞平安之意，盼望疫情早日結束。

台南市消防彩繪燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。圖／赤城山AKagi Trip/Japen前橋観光コンベンション協会提供
台南市消防彩繪燈籠，在日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出。圖／赤城山AKagi Trip/Japen前橋観光コンベンション協会提供

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