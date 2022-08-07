台南消防彩繪燈籠 在日本前橋市赤城山夏日祭展出

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典本月登場，6至7日展示台南市「火神護祐平安祈福」消防彩繪燈籠，傳遞來自台灣的友誼和祝福，展開台日防火防災交流。

這批650顆從台南市寄往日本的燈籠，在群馬縣水上町政府公務員阿部真行的協調、前橋市合作下，8月6日至7日在前橋市赤城山的夏日祭典上盛大展出。

燈籠之所以選擇懸掛在前橋市緣自於，台南市在日治時期最後一任市長羽鳥又男是前橋市人，他擔任市長任內相當注重文化資產的保護，具體政蹟包括維護台南孔廟並恢復祭孔儀式。

此外，羽島又男還保護開元寺古鐘不被軍方徵召拿去熔掉，在戰爭中致力爭取赤崁樓的修復。台南市藉由消防燈籠的防火防災交流再次聯繫起來，現場免費提供空白燈籠，讓日本在地民眾體驗燈籠繪畫，反應熱烈，藉此也向台南市傳遞友誼。