內政部致敬城鄉魅力大賞 雲林縣獲獎數全國第一

內政部營建署日前公布2021致敬城鄉魅力大賞獲獎名單，雲林縣拿下「城鄉魅力賞」、「特別貢獻賞」及「城鄉金讚賞」等共計9項大獎，是全台參賽縣市中獲獎數之冠，縣長張麗善肯定縣府團隊與民間攜手合作，一起活化空間、為社區增加凝聚力及幸福感。

「城鄉魅力賞」包括4件景觀工程、3個社區：競爭型計畫佳作「璀璨斗南之心南向廣場暨倉庫群」，政策引導型計畫特優「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫-跟著小雨燕趣旅行Traveling Swallow」、優等「雲遊3林小鎮生活圈環境營造」、佳作「斗六市藝術水岸園區景觀工程」；以及社區營造型計畫特優「古坑華南社區」、優等「莿桐樹仔腳社區」及「水林番薯社區」。

水林番薯社區理事長吳世明2017年就任後，整合社區生態、人文、景觀、產業等資源，鼓勵社區長者、青年人才一起投入社區營造工作，將社區景觀綠美化、改善公共生活空間，也對奠定社區永續基礎相當有貢獻，因此獲得「特別貢獻賞」。另，雲林縣府也因整體表現良好，取得「城鄉金讚賞」第五名成績，榮獲優等。