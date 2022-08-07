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影／婚變婦靠脫貧方案進修碩士 拉拔4孩子長大
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會，首屆周姓婦女分享婚變靠脫貧方案幫助，經營便當店進修，獲得碩士，拉拔4名孩子完成學業長大，表達感恩，場面溫馨熱鬧。
縣長翁章梁由社會局長張翠瑤陪同，到場與弱勢家庭親子共融聯誼，為大家打氣加油，弱勢家庭成員分享生活甘苦，小朋友們合力推著大蛋糕進場，祝賀五星縣長父親節快樂，受幫助媽媽們帶著小孩跳舞，炒熱氣氛，多名受惠婦女上台分享生活感恩，會場展示成員的手工藝品及感恩謝卡。
第一屆脫貧方案成員周姓婦女遭婚變，法官判4名孩子監護權給她，她經營便當店，獨自養育孩子，參加脫貧方案，獲得老師啟發及成員鼓勵，進修夜二專取得碩士，兼顧家庭事業，現在擔任講師，在社區學校授課，她感謝縣府幫助，她說，要抓住每個自我成長機會。
嘉縣弱勢家庭資產累積脫貧方案進入第4期，歷屆成員回娘家團圓，翁章梁說，改善弱勢家戶生活，除提供經濟物資協助，幫助他們自立脫貧，並對低收入及中低入戶，打造「夢想存摺」，以資產累積和培力為服務宗旨，內容含資產累積、理財課程、技能培力、成長團體、親子活動、就業宣導、成果展等。
成員加入後，須配合參加培力課程，每月須持續儲蓄，3年方案結束，符合規範者可領取1:1提撥款，即3年自存7萬2000元，縣府相對提撥，實際獲得14萬4000元，成員可運用這筆款項創業、還款、理財，累積有形資產，以及無形資產謀生能力，協助弱勢家戶脫貧自立。
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