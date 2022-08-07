快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／婚變婦靠脫貧方案進修碩士 拉拔4孩子長大

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會，首屆周姓婦女分享婚變靠脫貧方案幫助，經營便當店進修，獲得碩士，拉拔4名孩子完成學業長大，表達感恩，場面溫馨熱鬧。

縣長翁章梁由社會局長張翠瑤陪同，到場與弱勢家庭親子共融聯誼，為大家打氣加油，弱勢家庭成員分享生活甘苦，小朋友們合力推著大蛋糕進場，祝賀五星縣長父親節快樂，受幫助媽媽們帶著小孩跳舞，炒熱氣氛，多名受惠婦女上台分享生活感恩，會場展示成員的手工藝品及感恩謝卡。

第一屆脫貧方案成員周姓婦女遭婚變，法官判4名孩子監護權給她，她經營便當店，獨自養育孩子，參加脫貧方案，獲得老師啟發及成員鼓勵，進修夜二專取得碩士，兼顧家庭事業，現在擔任講師，在社區學校授課，她感謝縣府幫助，她說，要抓住每個自我成長機會。

嘉縣弱勢家庭資產累積脫貧方案進入第4期，歷屆成員回娘家團圓，翁章梁說，改善弱勢家戶生活，除提供經濟物資協助，幫助他們自立脫貧，並對低收入及中低入戶，打造「夢想存摺」，以資產累積和培力為服務宗旨，內容含資產累積、理財課程、技能培力、成長團體、親子活動、就業宣導、成果展等。

成員加入後，須配合參加培力課程，每月須持續儲蓄，3年方案結束，符合規範者可領取1:1提撥款，即3年自存7萬2000元，縣府相對提撥，實際獲得14萬4000元，成員可運用這筆款項創業、還款、理財，累積有形資產，以及無形資產謀生能力，協助弱勢家戶脫貧自立。

嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府社會局辦理弱勢家庭資產累積脫貧方案，至今12年，共56戶家庭受惠，上午首次在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦成果展及餐會。記者魯永明／攝影

弱勢家庭 翁章梁 理財

延伸閱讀

決戰百日 王育敏組國家級團隊挑戰翁章梁「國嘉隊」

嘉義縣確診+385 小一新生開學前須完成3疫苗接種

回應翁章梁唱衰說 王育敏：看見問題才能帶來改變

朱立倫南下推薦王育敏 會場擠爆展現藍營團結

相關新聞

午後強降雨後有彩虹 白河東山路樹倒塌幸無傷

台南市下午驟雨，雷雨交加，山區白河、東山還傳出路坍方樹木倒塌阻礙通行，幸無人受傷，經警方冒雨管制人車通報相關單位排除，晚...

嘉義市今下午大雨未積淹水 抬頭還見大彩虹

中央氣象局今發布午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義市下午近5點開始下起大雨，持續約半小時，不過近6點雨停後，嘉...

歸仁釋迦節今天登場 不到2小時售出1萬3千多台斤釋迦

台南市歸仁釋迦節今天在仁壽宮廟埕熱鬧登場，吸引大批人潮。活動不到2小時，所有攤位釋迦共約1萬3千200台斤全部售出，果農...

雲林大埔、樟湖社區帶民眾農村小旅遊 穿農夫裝採筍去

雲林縣古坑鄉大埔、樟湖社區發展協會聯合舉辦「漫遊筍友部落，跨域幸福農村」體驗小旅行，8月6、7、21日舉辦5梯次農村小旅...

台南振興疫後觀光辦市集 和欣客運加碼1百萬抽獎

台南市政府為振興疫後觀光活動，今天在台南轉運站舉辦市集活動，進駐場站的和欣客運也加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動...

雲林縣陶藝協會開展 「虎尾燒」成焦點

雲林縣陶藝協會成立14年，今起至8月21日在文觀處1樓舉辦會員聯展，展出作品包含手拉、手擠、手捏坯或陶板技法表現陶藝的骨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。