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嘉市玉山路附近水溝積沙…居民質疑包商亂倒 市府要會勘

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市玉山路附近的居民，質疑汙水包商，將挖出來廢棄沙土，埋入水溝。圖／民眾提供
嘉義市玉山路附近的居民，質疑汙水包商，將挖出來廢棄沙土，埋入水溝。圖／民眾提供

嘉義市汙水系統接管工程持續進行，民眾反映玉山路的水溝多次積沙，懷疑埋汙水管線時挖起的沙土，包商惡意排入，擔憂此也是釀上周四淹水的原因之一；市府工務處表示，安排明天會勘，廢沙土應外運，若違規會依合約裁罰，但是否因此釀淹水待釐清。

住磚窯里玉山路一帶的居民指出，自家門前水溝才剛被清乾淨，沒多久居然又淤塞，經里長協助請清潔隊到場，打開溝蓋才發現裡面的泥沙不太可能是一般下水道的淤積，明顯被人惡意排放，連清潔隊員無奈說，玉山路明明才剛清過，又再去一遍的浪費人力、物力。

居民懷疑，嘉市正在進行汙水下水道工程，包商恐為圖方便，直接將挖起來的泥沙倒進水溝，導致水溝不通，所以平時不會淹水的磚窯里、港坪里等，近期都發生雨水排放不及情況。

磚窯里長王張錦淑說，包商都有將多出來的沙土，挖起倒回車上，可能挖得沒很乾淨，地面還有沙土或流到水溝，沒注意到惡意排放情況，而該處的水溝較舊、狹窄，遇近期暴雨，短時間才排不掉，不是淤沙導致，且雨緩和後很快就水退，汙水包商已答應會再幫忙抽沙。

工務處長蘇文崎表示，開挖埋入汙水管線，一定會有沙土多出來，包商須清理載走，市府有掌握民眾反映，明天安排現場會勘，假如處理廢沙土有違規，將依契約開罰；此疑似惡意排放的行為，和上周四該區域淹水有無直接關係，仍待釐清。

嘉義市玉山路附近居民質疑汙水包商，將挖出來廢棄沙土，埋入水溝。圖／民眾提供
嘉義市玉山路附近居民質疑汙水包商，將挖出來廢棄沙土，埋入水溝。圖／民眾提供

淹水 玉山 嘉義

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