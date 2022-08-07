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另類歡度父親節 台南市做工行善團修屋做公益
台南市政府勞工局做工行善團修繕志工長期落實，為台南地區各地弱勢家庭修繕房屋，父親節前夕，修繕志工爸爸們愛心不停歇持續上工，累計迄今已完成190戶。
勞工局上周舉辦「勞工模範父親表揚」活動，當選的20人中有3人是來自做工行善團修繕志工家庭。
其中，方澄科是做工行善團修繕團隊木工工會副理事長，多年帶領木工工會志工團隊一同修繕，他年幼時因家境清寒，在事業有成交棒下一代後，就以自己木工專業技術回饋社會，方澄科今如往常上工，整理並將二手家具送至安南區修繕戶。
而安南區修繕戶吳先生，平時靠打零工，收入不穩定，單親撫養就讀國中的兒子，家中屋頂嚴重漏水，門窗殘破不堪，雖領有低收補助，仍無法支應房屋修繕費用。
做工行善團自7月上旬開始，陸續志工接力進行屋頂拆除、搭建鋼骨、填補屋頂牆縫、安裝屋頂鐵板、配置水電管線、安裝開關及插座、天花板輕鋼架等，今由油漆志工最後牆壁粉刷美化施工，也贈送整修好衣櫥、床組、餐桌及書桌椅等二手家具，讓吳爸爸一家看到家因一群志工爸爸們改造煥然一新，都開心地覺得今年父親節特別不同。
官田區有一戶修繕案，今由電氣及木工志工完成配置電線管路、燈具安裝以及天花板輕鋼架施工，案主十分感謝勞工局做工行善團志工幫忙。
勞工局長王鑫基表示，感謝修繕志工犧牲假日為弱勢者打造更安穩的家，父親節前夕堅守崗位，更令人感動。
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