快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣萍風藝術學會開展 展出88件平面、立體作品

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣副縣長謝淑亞今到場鼓勵，肯定雲林藝術創作者讓藝術能量生生不息。記者黃于凡／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞今到場鼓勵，肯定雲林藝術創作者讓藝術能量生生不息。記者黃于凡／攝影

雲林縣萍風藝術學會由來自全國的上百名藝術愛好者組成，同時也是媒材最多元的藝術團體，今起至8月21日在文觀處2樓展覽廳舉辦2022年會員聯展，共展出88件作品，包括平面作品80件、立體作品8件，今舉辦開幕記者會，縣長張麗善及副縣長謝淑亞都到場勉勵，祝萍風藝術學會聯展順利圓滿。

萍風藝術學會理事長許阿巧說，萍風藝術學會會員使用的媒材十分多元，包括書法、水墨、水彩、油畫、攝影、陶藝、拼布、絲瓜絡、烙畫、刺繡等，10多項藝術形式都各具特色，今起至8月21日舉辦會員聯展，共展出88件精心之作，值得到場細細品味。

張麗善及謝淑亞都表示，萍風藝術協會耕耘至今已邁入第28年，以十多種藝術樣態呈現雲林在地民俗與風貌，並肯定雲林藝術創作者，以先進帶動後進，互相學習、不斷傳承，讓雲林的藝術能量生生不息，也讓雲林透過藝術把年輕人找回來。

文觀處長陳璧君說，除了實體展出之外，也增加線上展覽，讓藝文展演更無遠弗屆，雲林縣近年積極推廣藝文活動，今天高朋滿座就是民眾給予的最佳肯定，未來縣內的藝文展覽也會持續朝線上數位展覽方向發展。

南華大學藝術學院長葉宗和說，藝術不會講話，但卻會影響人一輩子，因為藝術是很強大的，所以應為國報效，走入社區、走入產業，讓藝術改變生活，可以結合雲林縣產業發展，也希望未來有機會可與文觀處合作，為學生提供發展舞台。

雲林縣長張麗善今到場致詞，祝福萍風藝術學會會員聯展順利圓滿。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今到場致詞，祝福萍風藝術學會會員聯展順利圓滿。記者黃于凡／攝影
萍風藝術學會今起舉辦2022年會員聯展，吸引上百人到場參加。記者黃于凡／攝影
萍風藝術學會今起舉辦2022年會員聯展，吸引上百人到場參加。記者黃于凡／攝影
萍風藝術學會今起舉辦2022年會員聯展，吸引上百人到場參加。記者黃于凡／攝影
萍風藝術學會今起舉辦2022年會員聯展，吸引上百人到場參加。記者黃于凡／攝影
南華大學藝術學院院長葉宗和今到場參加，盼藝術走入社區、走入產業，改變民眾的生活。記者黃于凡／攝影
南華大學藝術學院院長葉宗和今到場參加，盼藝術走入社區、走入產業，改變民眾的生活。記者黃于凡／攝影

雲林 謝淑亞 張麗善

延伸閱讀

雲林外國人足球賽 豐厚獎金吸引61人組成6支隊伍參賽

影／虎尾鐵橋亮了！ 光影交織「從藝術說歷史」

雲縣有機質材料轉型 首推農用「雲溉肥」肥料品牌

雲林老軍醫懸壺濟世 86歲退而不休還在當志工

相關新聞

午後強降雨後有彩虹 白河東山路樹倒塌幸無傷

台南市下午驟雨，雷雨交加，山區白河、東山還傳出路坍方樹木倒塌阻礙通行，幸無人受傷，經警方冒雨管制人車通報相關單位排除，晚...

嘉義市今下午大雨未積淹水 抬頭還見大彩虹

中央氣象局今發布午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義市下午近5點開始下起大雨，持續約半小時，不過近6點雨停後，嘉...

歸仁釋迦節今天登場 不到2小時售出1萬3千多台斤釋迦

台南市歸仁釋迦節今天在仁壽宮廟埕熱鬧登場，吸引大批人潮。活動不到2小時，所有攤位釋迦共約1萬3千200台斤全部售出，果農...

雲林大埔、樟湖社區帶民眾農村小旅遊 穿農夫裝採筍去

雲林縣古坑鄉大埔、樟湖社區發展協會聯合舉辦「漫遊筍友部落，跨域幸福農村」體驗小旅行，8月6、7、21日舉辦5梯次農村小旅...

台南振興疫後觀光辦市集 和欣客運加碼1百萬抽獎

台南市政府為振興疫後觀光活動，今天在台南轉運站舉辦市集活動，進駐場站的和欣客運也加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動...

雲林縣陶藝協會開展 「虎尾燒」成焦點

雲林縣陶藝協會成立14年，今起至8月21日在文觀處1樓舉辦會員聯展，展出作品包含手拉、手擠、手捏坯或陶板技法表現陶藝的骨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。