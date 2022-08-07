雲林縣萍風藝術學會開展 展出88件平面、立體作品

雲林縣萍風藝術學會由來自全國的上百名藝術愛好者組成，同時也是媒材最多元的藝術團體，今起至8月21日在文觀處2樓展覽廳舉辦2022年會員聯展，共展出88件作品，包括平面作品80件、立體作品8件，今舉辦開幕記者會，縣長張麗善及副縣長謝淑亞都到場勉勵，祝萍風藝術學會聯展順利圓滿。

萍風藝術學會理事長許阿巧說，萍風藝術學會會員使用的媒材十分多元，包括書法、水墨、水彩、油畫、攝影、陶藝、拼布、絲瓜絡、烙畫、刺繡等，10多項藝術形式都各具特色，今起至8月21日舉辦會員聯展，共展出88件精心之作，值得到場細細品味。

張麗善及謝淑亞都表示，萍風藝術協會耕耘至今已邁入第28年，以十多種藝術樣態呈現雲林在地民俗與風貌，並肯定雲林藝術創作者，以先進帶動後進，互相學習、不斷傳承，讓雲林的藝術能量生生不息，也讓雲林透過藝術把年輕人找回來。

文觀處長陳璧君說，除了實體展出之外，也增加線上展覽，讓藝文展演更無遠弗屆，雲林縣近年積極推廣藝文活動，今天高朋滿座就是民眾給予的最佳肯定，未來縣內的藝文展覽也會持續朝線上數位展覽方向發展。