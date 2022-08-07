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西部重要產區 台南歸仁釋迦拚品牌知名度

中央社／ 台南7日電

舉辦有23年的歸仁釋迦節，今天在仁壽宮前廣場舉行。歸仁區種植釋迦占台南8成產量，是台灣西部主要產區之一，今天活動安排釋迦王評選及農產展售，盼打開品牌知名度。

台南市長黃偉哲上午出席開幕儀式致詞表示，歸仁釋迦節從民國88年開始舉辦至今已有23年，經過大家努力，以前歸仁釋迦是以「簍」計價，現在則是一顆一顆在賣，銷售通路愈來愈廣，感謝農民用心栽種與付出，市府也會持續努力協助行銷。

台南市農業局長李建裕表示，釋迦節產業文化活動有助打開「歸仁釋迦」品牌知名度，今年參與攤商眾多，光是釋迦攤商就有43家，希望讓造訪台南的遊客可以買到味道最好、品質優良的釋迦，同時還有西瓜、鳳梨、火龍果、芭樂等新鮮農產品提供選購。

除了現場有農特產品展售，歸仁區公所與遠東百貨台南成功店、三井OUTLET台南店及萬國通路等店家聯合推出限定優惠活動。

農業處農會輔導科資料，台南釋迦種植面積約77公頃，約占全台2.89%，年產量約1154公噸。其中，歸仁區種植面積62公頃，收成量約934公噸，占台南8成產量，是台灣西部主要產區之一。歸仁釋迦今年主推香氣濃郁、口感細緻、果肉飽滿的「大目釋迦品種」。

釋迦 台南市長 品牌

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