度過強降雨考驗 台南新營長榮路不淹了

台南市新營區長榮路近年常因長降雨積淹水頻傳引發民怨，經市府全面改善排水及清淤，近日強降雨通過考驗，市府暫鬆口氣，也研擬路側新增排水路期一勞永逸。

南市府說，新營區長榮路之前遇短延時強降雨積水，市長黃偉哲緊盯要求相關單位務必盡速解決問題。工務局指出，長榮路道路優質化工程去年8月完工，今年7月2日發生短延時強降雨，長榮路二段近秦漢街口積水，但雨後不到半小時即退。

為解決癥結，經市府副秘書長邱忠川邀集水利局、工務局及新營區公所等會勘改式，指示工務局先行檢視側溝阻塞情形，加強側溝排水功能。

工務局7月5日完成該路段側溝清淤作業，並同步增設4處橫向集水溝強化排水效率。最近一個月期間，新營地區發生多次短延時強降雨，該路段都不再積水。

工務局表示，為一勞永逸解決長榮路遇短延時強降雨易積水問題，後續將研擬於該道路路側新增排水路，將雨水直接導入秦漢街下方雨水箱涵，以加速道路排水。