雲林外國人足球賽 豐厚獎金吸引61人組成6支隊伍參賽

雲林縣外籍移工數量漸增，截至今年5月，已占雲林縣總人口3%，為紓解移工工作壓力，並提升移工勞權意識，雲林縣政府今天上午在虎尾鎮立體育場舉辦「外國人足球暨法令宣導活動」，提供總獎金6萬3千元禮券，吸引61人組成6支隊伍參加比賽，不止讓移工玩的開心，更在活動中學習友善職場觀念。

張麗善表示，雲林縣以農漁及傳統產業為主要產業，截至今年5月，雲林縣人口總數66萬6425人，縣內外國人數量有1萬9980人，包括越南及9026人、印尼及7665人、菲律賓及1746人及泰國及1543人，多從事看護工作、製造生產、農漁勞動，補足台灣勞動力缺口。

勞青處長張世忠說，風靡世界的足球深受移工喜愛，常見移工在假日與同鄉朋友一起到運動場地練球，因此特別舉辦足球比賽，吸引福懋、巧新、宇榮等3間公司共61人，組成6支隊伍參賽，將錄取前5名頒獎，第1名1萬8千元禮券、第2名1萬5千元禮券、第3名1萬2千元禮券、第4名1萬元禮券、第5名8千元禮券。