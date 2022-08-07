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微涼舒適逍遙遊 台南左鎮草山月世界添旅趣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新整修完成的要月吊橋。圖 ／台南市政府觀旅局提供
新整修完成的要月吊橋。圖 ／台南市政府觀旅局提供

炎炎夏日不少嚮往戶外賞遊，又擔心炙熱豔陽造成身體不適，台南左鎮草山月世界除有白堊地特殊景觀，還可輕鬆欣賞全台最低海拔二寮日出奇景，新整修完成的左鎮區唯一的要月吊橋增添旅趣，適合不想身體過度勞累踏青者造訪。

左鎮草山月世界由砂岩與頁岩所構成青灰岩地形，在二寮觀日亭可欣賞日出和多層次雲霧變化，附近要月吊橋市府去年完成修繕維護工程，再次成為草山月世界必遊景點之一。

市長黃偉哲表示，遊客走入草山山區，可感受到微涼舒適戶外環境，同時享受清幽環境，在二寮觀日亭可欣賞日出和多層次雲霧變化，更不用舟車勞頓。

市府觀旅遊局長郭貞慧表示，為提供遊客觀景與攝影絕佳視野，今年4月發函向林務局嘉義林管處申請修剪觀日亭下方雜木與野草，獲同意後並5月派工清理，目前完成後的觀日亭視野大獲民眾及攝影者好評，也奠定下公部門良好合作模式，提供民眾一個賞景及攝影及拍照打卡好去處。

另外，西拉雅國家風景區管理處舉辦2022西拉雅夏日好秋祭系列3大活動，本月13、14日推出壓軸浪漫的左鎮二寮曙光雲海音樂會及觀星活動，活動期間也剛好遇上仙女座流星雨，誠摯邀請各地遊客來體驗草山月世界戶外之美。

台南左鎮草山月世界視野極佳，適合不想過度身體勞累踏青者賞遊。圖 ／台南市政府觀旅局提供
台南左鎮草山月世界視野極佳，適合不想過度身體勞累踏青者賞遊。圖 ／台南市政府觀旅局提供

月世界 吊橋

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