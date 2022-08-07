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中共軍演F16升空噪音加遽 嘉義機場毗鄰居民盼補助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加。圖／航空迷提供
共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加。圖／航空迷提供

共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音，粗溪村長黃寶珍說，支持國防，盼能常態補助毗鄰機場居民水電費，補償居民身心遭受戰機噪音影響。

航迷說，共軍軍演期間，戰備訓練飛行，通常一批2架次，增到3批6架次，掛飛彈升空，較平日不同，起降架次增加，還掛載飛彈。

黃寶珍說，這段時間戰機起降次數多，三級噪音管制區居民有獲補助裝隔音設備，鄰近機場居民受影響最大，盼補助毗鄰機場居民水電費。軍方說，戰機起降依正常戰備訓練，對粗溪村長反映要求補助水電費，會向總部反映居民心聲。

軍方與環保局畫設水上、民雄、新港等3鄉共21村里航空噪音防制區，補助噪音嚴重的三、二級住戶裝隔音設備，一級住戶10個村里還未補助，3月間居民向民代及環保局陳情，要求重新監測畫設，盡快補助。

機場附近水上鄉下寮、水頭村民說，他們被畫歸一級噪音防制區，至今無補助，Ｆ16戰機緊急升空次數增加，戰機提升為Ｆ16Ｖ，噪音加遽，生活受干擾，他們支持建軍備戰，希望重新監測畫設管制區，給住戶合理噪音補助。

軍方說，航空噪音改善經費補助至2021年度，嘉縣市第三、第二級共補助5486戶，嘉縣第一級5113戶、連同部分二、三級住戶共6691戶還未補助，國防部規畫今年再補助。環保局說，航空噪音管制區，依航道下方固定監測站監測結果畫設，受理陳情，用機動式監測儀式監測，過去畫設三級、二級住戶各補助8、6萬元，一級至今未補助，住戶陳情要求重新畫設合理，環保局會協助住戶。

共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加。圖／航空迷提供
共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加。圖／航空迷提供
共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加。圖／航空迷提供
共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加。圖／航空迷提供

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