聽新聞
test
0:00 / 0:00
中共軍演F16升空噪音加遽 嘉義機場毗鄰居民盼補助
共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音，粗溪村長黃寶珍說，支持國防，盼能常態補助毗鄰機場居民水電費，補償居民身心遭受戰機噪音影響。
航迷說，共軍軍演期間，戰備訓練飛行，通常一批2架次，增到3批6架次，掛飛彈升空，較平日不同，起降架次增加，還掛載飛彈。
黃寶珍說，這段時間戰機起降次數多，三級噪音管制區居民有獲補助裝隔音設備，鄰近機場居民受影響最大，盼補助毗鄰機場居民水電費。軍方說，戰機起降依正常戰備訓練，對粗溪村長反映要求補助水電費，會向總部反映居民心聲。
軍方與環保局畫設水上、民雄、新港等3鄉共21村里航空噪音防制區，補助噪音嚴重的三、二級住戶裝隔音設備，一級住戶10個村里還未補助，3月間居民向民代及環保局陳情，要求重新監測畫設，盡快補助。
機場附近水上鄉下寮、水頭村民說，他們被畫歸一級噪音防制區，至今無補助，Ｆ16戰機緊急升空次數增加，戰機提升為Ｆ16Ｖ，噪音加遽，生活受干擾，他們支持建軍備戰，希望重新監測畫設管制區，給住戶合理噪音補助。
軍方說，航空噪音改善經費補助至2021年度，嘉縣市第三、第二級共補助5486戶，嘉縣第一級5113戶、連同部分二、三級住戶共6691戶還未補助，國防部規畫今年再補助。環保局說，航空噪音管制區，依航道下方固定監測站監測結果畫設，受理陳情，用機動式監測儀式監測，過去畫設三級、二級住戶各補助8、6萬元，一級至今未補助，住戶陳情要求重新畫設合理，環保局會協助住戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言