中共軍演F16升空噪音加遽 嘉義機場毗鄰居民盼補助

共軍在台灣周邊6處海域軍演，機艦擾台次數頻繁，嘉義縣水上鄉空軍基地軍用合用機場，戰機緊急升空反制共機次數增加，基地周邊居民飽受航空噪音，粗溪村長黃寶珍說，支持國防，盼能常態補助毗鄰機場居民水電費，補償居民身心遭受戰機噪音影響。

航迷說，共軍軍演期間，戰備訓練飛行，通常一批2架次，增到3批6架次，掛飛彈升空，較平日不同，起降架次增加，還掛載飛彈。

黃寶珍說，這段時間戰機起降次數多，三級噪音管制區居民有獲補助裝隔音設備，鄰近機場居民受影響最大，盼補助毗鄰機場居民水電費。軍方說，戰機起降依正常戰備訓練，對粗溪村長反映要求補助水電費，會向總部反映居民心聲。

軍方與環保局畫設水上、民雄、新港等3鄉共21村里航空噪音防制區，補助噪音嚴重的三、二級住戶裝隔音設備，一級住戶10個村里還未補助，3月間居民向民代及環保局陳情，要求重新監測畫設，盡快補助。

機場附近水上鄉下寮、水頭村民說，他們被畫歸一級噪音防制區，至今無補助，Ｆ16戰機緊急升空次數增加，戰機提升為Ｆ16Ｖ，噪音加遽，生活受干擾，他們支持建軍備戰，希望重新監測畫設管制區，給住戶合理噪音補助。