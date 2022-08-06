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影／虎尾鐵橋亮了！ 光影交織「從藝術說歷史」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣定古蹟虎尾鐵橋夜間光環境今天啟燈，每天晚上6點半至12點開放，並以整點報時呈現動態光影，四季還有專屬光色變化。記者陳苡葳／攝影
雲林縣定古蹟虎尾鐵橋夜間光環境今天啟燈，每天晚上6點半至12點開放，並以整點報時呈現動態光影，四季還有專屬光色變化。記者陳苡葳／攝影

雲林縣定古蹟虎尾鐵橋夜間光環境今天晚間啟燈，縣長張麗善說，虎尾鐵橋緊鄰全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠旁，深具歷史文化意義，希望藉光環境展現古蹟重點建築特色，營造城市夜間景觀風貌。

文化觀光處長陳璧君說，虎尾鐵橋具特殊鐵橋結構，與長達430公尺的舊鐵道相接，是鐵道迷與攝影愛好者鏡頭下的口袋名單，近年也是遊客超夯打卡景點，縣府斥資近500萬元，由參與多次台南月津港燈節的設計團隊打造光環境，呈現歷史建築獨有的光之藝術。

張麗善說，虎尾鐵橋除優化整體夜間光環境，鐵橋燈光也融入民國40、50年代，虎尾糖廠砂糖出口量達最高峰，其中載運甘蔗的交通工具「五分車」與民眾生活密不可分，動態燈光效果即傳達五分車 過橋時，於鐵橋結構間穿越的意象，彷彿身歷時光隧道其境。

張麗善表示，虎尾鐵橋光環境開放時間為每日晚上6點半至12點，「整點報時」呈現動態光影，在春、秋分及冬、夏至時，則以其代表光色呈現，宛如大地新生、隨四季更迭，在橋上行走，彷彿穿梭在虎尾糖業時光隧道。

陳璧君說，夜晚漫步首選鐵橋，白天可至台糖公園、雲林故事館、布袋戲館、合同廳舍及雲林記憶 COOL、虎尾建國眷村等景點悠遊，飽覽虎尾糖都文史與地方故事。

雲林縣定古蹟虎尾鐵橋白天、夜晚都好拍，是遊客超夯打卡景點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣定古蹟虎尾鐵橋白天、夜晚都好拍，是遊客超夯打卡景點。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善 鐵道迷

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