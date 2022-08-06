雲林台1丁線這路段新畫標線 駕駛人「切來切去」原因曝

雲林縣台1丁線斗六市雲林路三段接久安路路段，最近出現新畫一塊黃色斜線的半楕圓槽化線，開在內車道的駕駛人於槽化線前，得先從內車道切至中線車道，經過槽化線後才能切回內車道，令不少用路人困惑實際用意究竟為何，縣警局交通隊說明，除禁止汽機車跨越、停車，也是要提醒前方路口有左轉專用道。

雲林路三段車流量大，最近部分路面內車道，出現一塊黃色半橢圓槽化線，許多駕駛人知道車輛不可開上槽化線，會先打右向方向燈切至中線車道，避開後再打左向方向燈回到內車道，直行前往等待左轉的路口因應。

有駕駛人疑問，「一下子切過來又切過去，不知道這線畫的意義在哪？」也有不知標線更新的駕駛人，不小心跨越，亦或因「切來切去」的車輛，造成路段小壅塞而感到困擾，紛紛詢問當地警方「究竟該怎麼開」。

對此，雲林縣警局交通隊說明，槽化線常畫設在高速公路、快速道路交流道口及匝道口，目的是指引用路人依指示路線行駛，一般道路特定路口也會畫設，主要是提醒用路人，路口設有左轉專用道。

而最近在台1丁線、台1線等道路路段上新畫的標線、標誌，警方不會主動取締，呼籲用路人多加留意，依標線、標誌指引行駛，遵守交通安全責任與規定，確保行車安全。