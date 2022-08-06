從少棒到國際棒球裁判 阿美族林明貴獲南市模範父親

台南市今天表示49位模範父親，其中原住民模範父親代表有2位，分別是安南區的阿美族林明貴及官田區的排灣族葉信義，原民會主委白惠蘭到場祝賀「kalevai tuwa tja kama（排灣族語：父親節快樂）！」

阿美族的林明貴來自花蓮Cibarbaran（福安部落），從小展露棒球運動天份的他，到台南市以青棒聞名的南英商工就讀，畢業後正式進入合作金庫成棒隊，後來因為國內競賽裁判供不應求，被國際總會推薦至菲律賓參加國際裁判培訓並考上證照，成為當時少數具有原住民身分的國際棒球裁判，致力於推展棒球運動。

除擔任裁判外，也不吝嗇將自己從少棒打到成棒的經驗，指導那些離開故鄉來到都會區打球的原住民小球員，訓練的同時也關心孩子的生活狀況，即時提供協助或幫忙尋求支援，讓優秀的球員更有機會留在台南發展。此外，林明貴教養出的3名子女皆學有所成，各自有一番事業，他時常提醒子女不要忘記自己是阿美族的孩子，若有機會能幫助族人，就不要吝嗇去幫忙及協助。

另一位模範父親葉信義是台東縣達仁鄉的排灣族人，因為工作關係到台南官田落地生根，平時公務繁忙之餘，也不忘善盡父職，教養出3名優秀的女兒都已成家立業。葉信義自軍職退休後，時常主動協助社區清掃、敦親睦鄰，熱愛雕刻的他也致力於推廣原住民傳統文化，並身兼原住民協會理監事多年，將原住民的文化投注在家庭、工作、生活及原住民族事務上，尤其在推動原住民族文化及語言傳承更是不遺餘力。

白惠蘭到場致贈父親節花束，她表示，2位原住民父親都熱心公益並致力推動族群文化傳承，對於父親的付出，每一天都要滿懷感恩的心，父親節快到了，別忘了跟爸爸說聲「父親節快樂，您辛苦了！