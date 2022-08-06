快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

對流發展旺盛 台南局部地區24小時累積雨量百毫米

中央社／ 台南6日電

對流發展旺盛，台南今天出現雨勢，局部地區24小時累積雨量突破100毫米，山區尤為明顯，台南市政府暫未接獲災情通報。

中央氣象局南區氣象中心今天觀測，台南市山上區24小時累積雨量101.5毫米，善化區95.5毫米，白河區81毫米，雨勢多集中在山區。

南區氣象中心下午3時39分已發布大雷雨訊息，台南市示警區域，包括白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、玉井區、楠西區、南化區。

不過，台南主要水庫集水區雨勢仍偏小，曾文水庫集水區今天累積雨量僅8.4毫米，南化水庫集水區8.6毫米，白河水庫0.2毫米，烏山頭水庫掛零，對水庫蓄水挹注幾無幫助。

截至今天下午4時，曾文水庫有效蓄水量2億1836萬公噸，蓄水率42.85%；南化水庫有效蓄水量8815萬公噸，蓄水率98.66%；白河水庫有效蓄水量655萬公噸，蓄水率50.11%；烏山頭水庫有效蓄水量5838萬公噸，蓄水率73.8%。

台南市長黃偉哲表示，近期天氣多變化，市民應注意交通安全、外出務必攜帶雨具，如行經山區應注意坍方、落石、土石流。

台南市政府發布新聞稿指出，近期受太平洋高壓影響，各地可見陽光，大多是晴到多雲，但台南市午後易有局部短暫雷陣雨及較大雨勢，甚至可能有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣變化，市民可利用台南市政府官方LINE群組、「台南水情即時通APP」，隨時掌握水情及氣象情資，提早防災避災。

烏山頭水庫 台南市長 曾文水庫集水區

延伸閱讀

微軟開始在哥倫比亞、愛爾蘭地區測試Xbox Game Pass家庭訂閱方案

中俄外長會 王毅邀共同維護國際秩序

北市大同、大安、中正區部分地區停電 3700多戶受影響

周末出遊注意高溫 午後降雨熱區範圍曝光

相關新聞

台南高齡化衝擊交通 機車居冠

台南市65歲以上長者的事故傷亡，議員指從2017年2895人到去年已飆升到7817人，5年成長2.7倍之多，其中以機車事...

雲林有機「雲溉肥」 將上市

雲林縣2018年12月25日起禁止廚餘養豬，縣府透過分類回收生、熟廚餘去化，再以脫水設備中間處理，開發成有機質材料，免費...

照料病女56年 黃豐村獲表揚

明天父親節，嘉義市長黃敏惠昨表揚19名模範父親、6名慈暉父親，慈暉父親84歲黃豐村，照料罹患腦膜炎導致障礙的女兒至今56...

台南農水路更新 進階鋪面擬加速

台南市府近4年投入34.52億元，預計修繕農路1004公里、水、漁路超過13公里，市長黃偉哲說，改善農路就是改善農村「快...

議員被數字嚇到 65歲以上長者交通死傷5年飆升2.7倍

台南市議員蔡旺詮關切交通事故議題，查詢交通部道安資訊網，長者(65歲以上)的事故死亡率，居然劇烈上升，以台南市為例，20...

影／虎尾鐵橋亮了！ 光影交織「從藝術說歷史」

雲林縣定古蹟虎尾鐵橋夜間光環境今天晚間啟燈，縣長張麗善說，虎尾鐵橋緊鄰全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠旁，深具歷史文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。