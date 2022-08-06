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又少一棵大樹…台南延平郡王祠路口榕樹染病 搶救無效

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市延平郡王祠旁開山路與大埔街路口榕樹長期觀察治療藥石罔效，文化局決忍痛移除。圖／台南市文化局提供
台南市延平郡王祠旁開山路與大埔街路口榕樹長期觀察治療藥石罔效，文化局決忍痛移除。圖／台南市文化局提供

台南市文化局表示，位在延平郡王祠園區外，開山路及大埔街路口年約50年樹齡的榕樹，去年10月出現異狀，經鑑定染上褐根病，經搶救1年多，最近發現榕樹有傾倒之虞，經緊急通報並會同專家現場會勘後，文化局決定忍痛於近期移除。

文化局說，去年邀集樹木專家進行會勘並採樣送林木疫情鑑定與資訊中心鑑定，確認感染褐根病，後續進行樹木清創並清除腐朽根系，並依建議療程進行樹木施藥救治，持續進行枯枝修剪及改善土壤硬化等作業，並以藥劑灌注治療及設置支撐架予以支撐，且持續觀察榕樹病況。

文化局指出，但近期派駐延平郡王祠的工作同仁發現，該株染病榕樹樹體有明顯乾枯現象，且漸漸無法支撐並有傾倒之虞，唯恐樹幹或樹枝無預警掉落砸傷路人，決定忍痛在近期進行該榕樹的移除作業，以確保遊客及行人安全。

大埔 樹枝

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