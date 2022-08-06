又少一棵大樹…台南延平郡王祠路口榕樹染病 搶救無效
台南市文化局表示，位在延平郡王祠園區外，開山路及大埔街路口年約50年樹齡的榕樹，去年10月出現異狀，經鑑定染上褐根病，經搶救1年多，最近發現榕樹有傾倒之虞，經緊急通報並會同專家現場會勘後，文化局決定忍痛於近期移除。
文化局說，去年邀集樹木專家進行會勘並採樣送林木疫情鑑定與資訊中心鑑定，確認感染褐根病，後續進行樹木清創並清除腐朽根系，並依建議療程進行樹木施藥救治，持續進行枯枝修剪及改善土壤硬化等作業，並以藥劑灌注治療及設置支撐架予以支撐，且持續觀察榕樹病況。
文化局指出，但近期派駐延平郡王祠的工作同仁發現，該株染病榕樹樹體有明顯乾枯現象，且漸漸無法支撐並有傾倒之虞，唯恐樹幹或樹枝無預警掉落砸傷路人，決定忍痛在近期進行該榕樹的移除作業，以確保遊客及行人安全。
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