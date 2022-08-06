雲縣有機質材料轉型 首推農用「雲溉肥」肥料品牌

雲林縣2018年12月25日起禁止廚餘養豬，縣府透過分類回收生、熟廚餘去化，再以脫水設備中間處理，開發成有機質材料，免費提供機關學校、社區或農民申請取用，不過因未申請正式肥料證，僅能稱作土壤改良劑，縣府環保局本月提出肥料證申請，後續也要申請商標，預計12月上市販售，滿足農民需求。

雲林縣家戶廚餘日產生量約40至45公噸，中央補助縣內廚餘脫水設備，設在虎尾、二崙、北港等鄉鎮，經破碎及脫水設備中間處理後，送到環保局委託的南亞塑膠堆肥廠製作成有機質材料，目前為止已發出逾5000公噸、近22萬包。

縣長張麗善說，有機質材料經實際檢測，肥分比肥料更具肥沃營養源，每包20公斤，月產量約5000包，但因未申請過正式肥料證，現行僅是土壤改良劑。

張麗善表示，由於縣內農民仍有大量肥料需求，為求嚴謹，已委由南亞堆肥廠提出肥料登記證申請，後續再依商標法申請商標，10月洽談肥料販售通路，及完成相關行政程序後，12月正式推出「雲溉肥」品牌肥料。