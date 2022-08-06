快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生活圍繞妻女…84歲翁顧身障女兒56年 妻又失智6年

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
黃豐村（中）獲得嘉義市慈暉父親，今接受表揚。圖／嘉義市政府提供
黃豐村（中）獲得嘉義市慈暉父親，今接受表揚。圖／嘉義市政府提供

後天父親節，嘉市長黃敏惠今表揚19名模範父親、6名慈暉父親，模範父親得主86歲方士祁傳承從醫父親開設的弘仁診所，免費為低收入戶看診；慈暉父親84歲黃豐村，照料罹患腦膜炎導致障礙的女兒至今56年，妻子6年前患失智症，他每天生活圍繞著妻女打轉，仍表示「人要知足常樂」。

醫師方士祁的父親方輝龍也是醫師，曾任第五屆嘉義市長，1931年創設弘仁診所，醫脈相承，他早在全民健保開辦前，經常減免中低收入戶費用，且前往病患家中問診，現也免費替低收入戶看診，更熱心公益，曾投身921震災救濟，休診時間會參與義診、舉辦捐血活動、關懷身障弱勢團體等回饋社會。

方士祁與妻子結縭超過半世紀，教育子女有成；對於獲選模範父親，方士祁說「很意外、也很高興」，還要繼續多方學習，才能夠跟上時代變化。

而育有1女2子的黃豐村，女兒罹患腦膜炎導致障礙，他照料至今56年，妻子則在6年前罹患失智症，現於醫院接受專業照顧，他仍不被命運打倒，每天生活圍繞著妻女打轉，早上備好早餐後，便騎機車載送女兒至日間照顧中心，中午前往醫院陪伴妻子，還用手機記錄下她參與活動的點滴。

黃豐村說，自己座右銘為「知足常樂」，不菸不酒不賭不嚼檳榔，安分守己過日子；他退休後擔任鄰長30多年，曾獲選為績優鄰長，並創立木球、槌球、高地高爾夫等協會，帶動運動風氣。

黃敏惠、市議長莊豐安等人一起表揚模範及慈暉父親，黃敏惠表示，每年父親節都是感恩的日子，「父親無私奉獻，帶給家庭安全穩定、最好的力量」。

市府社會處表示，經各界推薦評選出19名模範父親，分別為陳鴻茂、王健二、江安國、林精勇、黃振男、蔡水霖、古再馨、陳琮楨、黃茂生、蕭金興、張國、方士祁、李錦山、邵丁貴、郭榮宗、葉國勝、林吉隣、王榮宗、張朝溪等；身心障礙者家庭的模範父親，高銘局、黃豐村、朱明洲、王永暉、林遊湖、黃松齡6人獲獎。

醫師方士祁（中）獲得嘉市模範父親，接受市長黃敏惠（左）、市議長莊豐安表揚。圖／嘉義市政府提供
醫師方士祁（中）獲得嘉市模範父親，接受市長黃敏惠（左）、市議長莊豐安表揚。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今表揚慈暉父親。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今表揚慈暉父親。圖／嘉義市政府提供
黃豐村（前排左二）獲得嘉義市慈暉父親，今接受表揚。圖／嘉義市政府提供
黃豐村（前排左二）獲得嘉義市慈暉父親，今接受表揚。圖／嘉義市政府提供
醫師方士祁（前排左四）獲得嘉市模範父親，接受表揚。圖／嘉義市政府提供
醫師方士祁（前排左四）獲得嘉市模範父親，接受表揚。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今表揚模範父親。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今表揚模範父親。圖／嘉義市政府提供

失智症 低收入戶 黃敏惠

延伸閱讀

生活汙水流雨水道害淹水? 嘉市府駁:占比可忽略

2022縣市首長選舉女力報到！誰聲量拿第一？

揮灑生命色彩小巨人 陳懷恩獲頒總統教育獎

嘉義市888免費癌篩專案 為爸爸健康加油

相關新聞

台南高齡化衝擊交通 機車居冠

台南市65歲以上長者的事故傷亡，議員指從2017年2895人到去年已飆升到7817人，5年成長2.7倍之多，其中以機車事...

雲林有機「雲溉肥」 將上市

雲林縣2018年12月25日起禁止廚餘養豬，縣府透過分類回收生、熟廚餘去化，再以脫水設備中間處理，開發成有機質材料，免費...

照料病女56年 黃豐村獲表揚

明天父親節，嘉義市長黃敏惠昨表揚19名模範父親、6名慈暉父親，慈暉父親84歲黃豐村，照料罹患腦膜炎導致障礙的女兒至今56...

台南農水路更新 進階鋪面擬加速

台南市府近4年投入34.52億元，預計修繕農路1004公里、水、漁路超過13公里，市長黃偉哲說，改善農路就是改善農村「快...

議員被數字嚇到 65歲以上長者交通死傷5年飆升2.7倍

台南市議員蔡旺詮關切交通事故議題，查詢交通部道安資訊網，長者(65歲以上)的事故死亡率，居然劇烈上升，以台南市為例，20...

影／虎尾鐵橋亮了！ 光影交織「從藝術說歷史」

雲林縣定古蹟虎尾鐵橋夜間光環境今天晚間啟燈，縣長張麗善說，虎尾鐵橋緊鄰全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠旁，深具歷史文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。