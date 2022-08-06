生活圍繞妻女…84歲翁顧身障女兒56年 妻又失智6年

後天父親節，嘉市長黃敏惠今表揚19名模範父親、6名慈暉父親，模範父親得主86歲方士祁傳承從醫父親開設的弘仁診所，免費為低收入戶看診；慈暉父親84歲黃豐村，照料罹患腦膜炎導致障礙的女兒至今56年，妻子6年前患失智症，他每天生活圍繞著妻女打轉，仍表示「人要知足常樂」。

醫師方士祁的父親方輝龍也是醫師，曾任第五屆嘉義市長，1931年創設弘仁診所，醫脈相承，他早在全民健保開辦前，經常減免中低收入戶費用，且前往病患家中問診，現也免費替低收入戶看診，更熱心公益，曾投身921震災救濟，休診時間會參與義診、舉辦捐血活動、關懷身障弱勢團體等回饋社會。

方士祁與妻子結縭超過半世紀，教育子女有成；對於獲選模範父親，方士祁說「很意外、也很高興」，還要繼續多方學習，才能夠跟上時代變化。

而育有1女2子的黃豐村，女兒罹患腦膜炎導致障礙，他照料至今56年，妻子則在6年前罹患失智症，現於醫院接受專業照顧，他仍不被命運打倒，每天生活圍繞著妻女打轉，早上備好早餐後，便騎機車載送女兒至日間照顧中心，中午前往醫院陪伴妻子，還用手機記錄下她參與活動的點滴。

黃豐村說，自己座右銘為「知足常樂」，不菸不酒不賭不嚼檳榔，安分守己過日子；他退休後擔任鄰長30多年，曾獲選為績優鄰長，並創立木球、槌球、高地高爾夫等協會，帶動運動風氣。

黃敏惠、市議長莊豐安等人一起表揚模範及慈暉父親，黃敏惠表示，每年父親節都是感恩的日子，「父親無私奉獻，帶給家庭安全穩定、最好的力量」。