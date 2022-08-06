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退休校長自力辦「台語文化班」 94學員今參加A級認證考試

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
退休校長黃良成自力開辦「台語文化班」，94學員今參加A級認證考試。圖／黃良成提供
退休校長黃良成自力開辦「台語文化班」，94學員今參加A級認證考試。圖／黃良成提供

台南市國小校長黃良成提早10多年退休開辦「台語文化班」，自己備課、義務教學，今天陪同94名學員到永康國中參加閩南語A卷（級）認證考試、明天71人參加B卷認證考試，見證推動閩南語近6年成果；黃良成已自力在台南開設5個台語文化班，上月立案成立「臺南市台語文化班學會」。

黃良成目前每周二在台南市永康區、周三安南區、周四善化、周五新化，開台語文化課，每周一晚在東區裕忠路復興里活動中心班；他每周各區都依照當地特色還有時事有不同上課內容，豐富多元的教學方式廣受鄉親歡迎。

黃良成有感於各地台語都日漸式微，又聽到學者擔心30年後台語可能就瀕臨滅絕，發心開設台語文化班、傳承母語文化，從住家所在的新化區開始、每周五開班教學，而且個別用心輔導學員，增進台語書寫與口語能力，每年帶領學員參與政府台語各級認證，逐漸打響口碑，比一般坊間收費語言補習班還要受歡迎。

退休校長黃良成自力開辦「台語文化班」，94學員參加A級認證考試。圖／黃良成提供
退休校長黃良成自力開辦「台語文化班」，94學員參加A級認證考試。圖／黃良成提供

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