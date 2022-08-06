雲林老軍醫懸壺濟世 86歲退而不休還在當志工

雲林縣水林鄉86歲蔣仁官軍醫出身，退伍後開業，懸壺濟世，退休後則熱心公益；68歲陳學茂經營五金行，常全家總動員一起做公益，兩人將代表雲林縣參加全國好人好事代表遴選，縣長張麗善今除表揚17位好人好事代表，也頒獎予28位縣級模範父親、3名網路票選「最幸虎」爸比。

「無論是為家庭或為社會，做好事不分年齡」張麗善說，今年度得主平均年齡，模範父親約71歲，好人好事代表約64歲，都是敦親睦鄰、樂善好施且活躍在地方上的代表性人物。

年輕時隨部隊來台擔任軍醫的蔣仁官，退伍後在水林鄉水北村開業，服務過無數鄉民，是家喻戶曉的蔣醫師，退休後熱心公益，出錢又出力，曾任功德會理事長、多個協會的幹部及志工，貢獻社會良多，即便高齡，仍日日到水林鄉的日照中心當志工，「以老服老」精神，令人敬佩。

在土庫鎮上經營五金行45年的陳學茂，童叟無欺，受任雲林縣五金工會監委，退休後他創立千歲公益樂團、千歲慈悲關懷會，一家5口都熱衷其中，家族團結奉獻，不僅是社會典範，更挹注前進力量。

此次最年長模範父親是西螺鎮87歲廖賜欽，他靠務農養家，「日出即作、操持終日」為生活打拚，雖年事已高，淡出農業經營，但其育有的1子1女皆事業有成，兒孫滿堂，個性隨和的他，也熱心地方公益，對有需要幫助的人，經常義不容辭伸出援手，在地方上受人尊重。