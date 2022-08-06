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生活汙水流雨水道害淹水? 嘉市府駁:占比可忽略

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右三）回應對淹水的質疑，「政治口水勿淹沒汗水」。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）回應對淹水的質疑，「政治口水勿淹沒汗水」。記者林伯驊／攝影

嘉義市前天下午暴雨成為選舉攻防，市府指出，防洪設計實際能承受每小時70幾毫米雨量，當天半小時就下了80幾毫米，仍迅速退散。民進黨提名嘉市長參選人李俊俋批，汙水下水道建置率低，讓汙水排入雨水道、造成淹水，市府反駁，汙水占的量幾乎可忽略，黃敏惠說，政治口水勿淹沒汗水。

李俊俋指出，雨水下水道與汙水下水道是兩個不同的排水系統，自己並沒搞混，但嘉市汙水道建置率低，真的跟淹水一點都沒關係？事實是絕大部分生活汙水就是排入雨水下水道，所以數量龐大的生活汙水和大量強降雨水，會造成雨水下水道負荷不了，無法有效導流，當然就會淹水。

黃敏惠今出席模範父親表揚活動，回應團隊一直很努力清淤、提升接管率，「勿讓政治口水，淹沒辛苦汗水」；市府指出，和2015到2018年相比，2019年以來雨水下水道新建置完成3.5公里，大幅超越3倍，區淤排水及雨水下水道清淤量1.3倍，汙水接管5769戶大幅超越先前553戶。

市府工務處長蘇文崎解釋，4日當天東區35處、西區共79處通報積淹水，這次淹水問題出在短時間下暴雨，但此時間點，有排出多少生活汙水混進雨水？以大區域排水角度，恐怕100%占不到0.1%，科學是可以忽略的數據。

蘇文崎也說，嘉市防洪的設計標準理想值每小時雨量84毫米，那是排水系統完全空的狀態，實際上應可承受70毫米，跟台北市標準一樣，但這次時雨量116毫米外，更重要的是，雨量集中半小時內，東區3點50分到4點20分就下80幾毫米，至少一半的水排不掉，不過雨勢一減緩，數十分鐘內消散掉。

議員鄭光宏認為，市區此次10分鐘西區下30毫米、東區31.5毫米，換算時雨量超過180，非常嚴重，不管哪個城市都會積淹水，防洪標準70毫米是可以檢討，但短時間排洪系統無法實質提升，建議可多利用公園設滯洪池。

嘉義市中央排水穿過北港路段，今上午水位低，幾乎可見溝底。記者林伯驊／攝影
嘉義市中央排水穿過北港路段，今上午水位低，幾乎可見溝底。記者林伯驊／攝影
民進黨提名嘉義市長參選人李俊俋（左）質疑汙水流入雨水下水道，釀淹水。圖／李俊俋辦公室提供
民進黨提名嘉義市長參選人李俊俋（左）質疑汙水流入雨水下水道，釀淹水。圖／李俊俋辦公室提供

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