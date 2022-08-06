表揚49位模範父親 黃偉哲「爸爸不太會講話但很可靠」

台南市政府今天在永華市政中心2樓中庭廣場舉辦「爸讚我心」父親節感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發獎牌給49位模範父親 ，感謝每位父親的偉大付出。黃偉哲表示，「爸爸就像山ㄧ樣的存在，可靠但不太會講話」，市府希望透過表揚會表達對每位父親的深深敬意，也提醒兒女們要即時行孝，多多關心家中長輩。

社會局表示，今年表揚獎項共有5大類，包括本身為身心障礙者並照顧家中子女或本身非身心障礙者照顧家中身心障礙子女，不辭辛勞，終年無怨無悔付出的「勇者爸爸」6位。

替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」2位；秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama(原住民爸爸)」2位；父代母職，刻苦持家，自強不息的「自強爸爸」1位，以及發揚我國固有倫理孝道，熱心公益，善盡家庭責任，教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38位。

其中由楠西區公所推薦的晶鑽爸爸羅菊初是今年受表揚中最高齡的模範爸爸，現今已98歲高齡。羅爸爸一生勤儉持家，無私奉獻家庭，言行堪為子女楷模及地方表率，對社會深具示範作用，值得世人學習。

黃偉哲表示，今日表揚的爸爸們都是社會的典範，也是大家學習的榜樣；除了有善盡家庭責任，辛苦教養子女的自強爸爸、晶鑽爸爸，還有代替父母養育子女的大樹爸爸、身心障礙家庭的勇者爸爸、發揚原住民傳統文化價值的原住民爸爸。今日特別透過表揚活動，表達對偉大父親的感謝外，也希望藉此為社會帶來正向、溫暖的能量。

今天表揚會由安定區中沙社區發展協會的歌舞表演開場，黃偉哲、社會局長陳榮枝共同將專屬獎牌、錦帶、紀念禮品及代表「乎好」的台南火鶴花致贈予最高齡的爸爸代表98歲的晶鑽爸爸羅菊初。立法委員陳亭妃也到場共襄盛舉。