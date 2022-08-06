追憶亞洲歌姬 鄧麗君「掌聲的起點」今起開展

亞洲歌姬鄧麗君出生自雲林縣褒忠鄉，為紀念追憶永遠的雲林女兒，鄧麗君文化協會今天起在文化園區舉辦「掌聲的起點」常設展，樂迷透過主題展，可以近距離感受鄧麗君一生風采。

「人的一生能夠得到多少掌聲？」十億個掌聲，是鄧麗君最成功的演唱會之一。雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會持續在鄧麗君出生地文化園區推廣她的精神。

協會表示，此次策畫包括6大主題，生態區「褒忠群像」、生命區「絢麗明珠」、生產區「音緣際會」、生活區「娑婆倩兮」、音響室「黑膠體驗」及神聖之地「出生地廂房」，呈現鄧麗君人生不同樣態。

協會說，觀展時，除能徜徉在鄧麗君歌聲中，現場也有專人導覽，引導觀賞者了解「鄧麗君人生中的每個第一次」，及她為公益付出的希望，甚至不為人知的小秘密等，期盼藉由展覽讓觀賞者都能對她有更深刻的認識。