台南率先導入「兒童體感智慧雲」 AI掌握兒童體能發展

兒童體感智慧雲服務在經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫專案」支持及台南市政府的指導下，結合國立成功大學、台灣大哥大、晶翔機電、高雄榮總、后羿醫學等產學醫三大領域共同研發，首站即以台南為出發點。

主辦方也表示，透過兒童身上穿戴裝置上的5G設備，即時且大量的把身體上的數據回傳至雲端，再透過AI演算，讓資訊做為未來在看兒童成長發展時的參考方向，也能做為早療輔助的數據。

成功大學與台灣大哥大今天在台南市協進國小舉辦「兒童感覺統合智能運動體驗會」，邀請100位兒童配戴全台首創、針對3至6歲兒童研發的體感穿戴裝置，進行體感量測及籃球、足球、滑步車、跳繩、體適能等運動體驗，以輕鬆有趣的方式，取得兒童的身體運動數據，讓家長、老師和醫生了解兒童最真實的身體狀況。

台南市長黃偉哲到場表達對兒童感覺統合智慧雲服務的支持。黃偉哲表示，現代家長十分重視孩童成長及身心教育，過去難以用科技化的方式得知兒童的體能狀況，因此也較難提出適合不同體能兒童的足量運動。

而現今每位孩童可透過體感穿戴裝置的方式，產出平衡力、肌耐力、爆發力、敏捷力、速度力、協調力等6項主要運動的體適能檢測報告，讓家長清楚掌握自己孩子的成長狀況，同時也提供學校老師、醫生作為制訂體育課程或復健課程的參考依據。

體育局長陳良乾表示，學齡前兒童處於身體及大腦發展的高峰期，足量及正確的運動對兒童整體發展十分重要。運動除可以讓動作更協調、身體更強健，更能大幅增強兒童的記憶力與認知能力，身體好的兒童也會擁有更好的情緒及更高的學習效率。