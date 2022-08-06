台南率先導入「兒童體感智慧雲」 AI掌握兒童體能發展
兒童體感智慧雲服務在經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫專案」支持及台南市政府的指導下，結合國立成功大學、台灣大哥大、晶翔機電、高雄榮總、后羿醫學等產學醫三大領域共同研發，首站即以台南為出發點。
主辦方也表示，透過兒童身上穿戴裝置上的5G設備，即時且大量的把身體上的數據回傳至雲端，再透過AI演算，讓資訊做為未來在看兒童成長發展時的參考方向，也能做為早療輔助的數據。
成功大學與台灣大哥大今天在台南市協進國小舉辦「兒童感覺統合智能運動體驗會」，邀請100位兒童配戴全台首創、針對3至6歲兒童研發的體感穿戴裝置，進行體感量測及籃球、足球、滑步車、跳繩、體適能等運動體驗，以輕鬆有趣的方式，取得兒童的身體運動數據，讓家長、老師和醫生了解兒童最真實的身體狀況。
台南市長黃偉哲到場表達對兒童感覺統合智慧雲服務的支持。黃偉哲表示，現代家長十分重視孩童成長及身心教育，過去難以用科技化的方式得知兒童的體能狀況，因此也較難提出適合不同體能兒童的足量運動。
而現今每位孩童可透過體感穿戴裝置的方式，產出平衡力、肌耐力、爆發力、敏捷力、速度力、協調力等6項主要運動的體適能檢測報告，讓家長清楚掌握自己孩子的成長狀況，同時也提供學校老師、醫生作為制訂體育課程或復健課程的參考依據。
體育局長陳良乾表示，學齡前兒童處於身體及大腦發展的高峰期，足量及正確的運動對兒童整體發展十分重要。運動除可以讓動作更協調、身體更強健，更能大幅增強兒童的記憶力與認知能力，身體好的兒童也會擁有更好的情緒及更高的學習效率。
陳良乾說，兒童體感智慧雲服務主要是透過穿戴裝置來檢測並分析兒童的運動能力，將看不到體能評估給以數位化後上傳雲端，進一步建立台灣兒童體感數據資料庫，讓家長、老師、教練以及醫生、復建師能清楚了解兒童的真實體能情況，進一步提供合適其體適能的課程。
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