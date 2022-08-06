台南議員鄭佳欣連6年舉辦義剪 今在關廟為老少弱勢理髮

台南市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型總裁許漢宗合辦偏鄉義剪已6年，設計師團隊寒暑假到鄉間社區義剪，今天在關廟山西宮，11位專業髮型設計師為數以百計老少鄉親設計「時尚消暑」髮型。

鄭佳欣表示，去年一度因疫情暫時取消，今年許漢宗又爽快答應，年初在歸仁仁壽宮，今天在山西宮，疫情辛苦特殊時期，需要大家更多投入參與公益回饋社會。

許漢宗表示，鄭佳欣任議員前就合作公益，義剪已連6年每年至少兩次，彼此已有默契；米蘭雖受疫情影響部分收益，在有限資源號召員工參與做公益，只要公司存在一天，回饋社會義不容辭。

鄭佳欣也感謝台灣比菲多食品，每次義剪都會免費提供健康飲品給大家飲用，還有傳統手工的修安豆花，廣受大家喜愛。