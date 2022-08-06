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台南議員鄭佳欣連6年舉辦義剪 今在關廟為老少弱勢理髮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
米蘭髮型今天在關廟山西宮義剪，三歲男童不願理髮爆哭死命掙扎，老阿嬤及工作人員三人抓著才能勉強理髮。記者周宗禎／攝影
米蘭髮型今天在關廟山西宮義剪，三歲男童不願理髮爆哭死命掙扎，老阿嬤及工作人員三人抓著才能勉強理髮。記者周宗禎／攝影

台南市議員鄭佳欣與米蘭時尚髮型總裁許漢宗合辦偏鄉義剪已6年，設計師團隊寒暑假到鄉間社區義剪，今天在關廟山西宮，11位專業髮型設計師為數以百計老少鄉親設計「時尚消暑」髮型。

鄭佳欣表示，去年一度因疫情暫時取消，今年許漢宗又爽快答應，年初在歸仁仁壽宮，今天在山西宮，疫情辛苦特殊時期，需要大家更多投入參與公益回饋社會。

許漢宗表示，鄭佳欣任議員前就合作公益，義剪已連6年每年至少兩次，彼此已有默契；米蘭雖受疫情影響部分收益，在有限資源號召員工參與做公益，只要公司存在一天，回饋社會義不容辭。

鄭佳欣也感謝台灣比菲多食品，每次義剪都會免費提供健康飲品給大家飲用，還有傳統手工的修安豆花，廣受大家喜愛。

她說，將持續義剪為弱勢族群、無固定收入者進行「門面管理」，義剪方式除讓人能有好看且整潔髮型，參與者精神上會有感動，自己有力量時就傳遞愛心出去；米蘭去年曾擴大辦雙11義剪，23家分店出動111位設計師為偏鄉民眾義剪，今年底前還要再辦一場。

台南市議員鄭佳欣（右起）與米蘭時尚髮型總裁許漢宗合辦偏鄉義剪。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣（右起）與米蘭時尚髮型總裁許漢宗合辦偏鄉義剪。記者周宗禎／攝影
米蘭髮型今天在關廟山西宮義剪，三歲男童不願理髮爆哭死命掙扎，老阿嬤及工作人員三人抓著才能勉強理髮。記者周宗禎／攝影
米蘭髮型今天在關廟山西宮義剪，三歲男童不願理髮爆哭死命掙扎，老阿嬤及工作人員三人抓著才能勉強理髮。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連6年義剪，今天在關廟山西宮為鄉親數百人理髮。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連6年義剪，今天在關廟山西宮為鄉親數百人理髮。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣（右起）與米蘭時尚髮型總裁許漢宗合辦偏鄉義剪。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣（右起）與米蘭時尚髮型總裁許漢宗合辦偏鄉義剪。記者周宗禎／攝影

髮型 疫情

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