農村「高速公路」 黃偉哲秀政績：4年改善1千多公里

台南市積極更新改善農漁水路，近4年投入經費34.52億元，預計完成修繕農路約1004公里、水路約134公里及漁路約104公里。市長黃偉哲認為改善農路就是改善農村的「快速公路」，對於一些偏鄉而言尤其重要，未來將加大對溪北地區的投入，這是市府的重點施政項目，讓市民安居樂業，是他最大的目標。

黃偉哲表示，台南市因幅員遼闊，一些偏鄉道路年久失修有待改善，農路改善讓農機及農產品運送進出方便，農民會車也更方便；市府今年投入5.55億餘元，包含中央補助早期農水路改善經費1.32億元及緊急農水路改善經費1.33億元，及南市府自籌編列市預算2.9億元，目前由地政局及各區公所加速辦理中。

後壁區里長指出，當地老年人口多，過去騎機車經常怕摔倒，尤其下雨天更怕滑倒，市府把農路做好之後，確實讓農民覺得路況大大改善，路面拓寬及劃設標線，騎車時更安心，大大造福鄉里居民。

地政局指出，台南市投入於農地重劃區農水路改善經費約達18.24億元，非農地重劃區農漁水路改善經費約達16.28億元，且主要投入改善經費包括大北門區、大曾文區、大新營區、大新化區、大新豐區等。

地政局表示，早期有部分的農地重劃區更新改善後，農路仍維持鋪設碎石級配路面，大雨過後路面泥濘，造成農民不便，甚至威脅生命、財產安全。有鑑於此，台南市政府也將積極建議中央核准時應一次到位，提高補助金額及標準，同時完成瀝青鋪面，保障農民行車安全。

地政局長陳淑美表示，依「農地重劃區農路水路工程設施規劃設計標準」規定，農水路更新設計需以鋪設碎石級配底層為原則，等3年保固期滿，路基穩固後才能再繼續進行瀝青或水泥鋪面改善工程。