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台南龍崎偏鄉陳炳煌被迫提早退休 鑽研竹編成工藝達人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎偏鄉陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型尺寸竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供
台南龍崎偏鄉陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型尺寸竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供

台南龍崎75歲牛埔里民陳炳煌15年前被迫提早退休，剛好社區因「農村再生」經費補助開竹編課，學起小時沒機會學的竹編，因熱情不斷練習，練就好手藝；如今任何造型陳炳煌幾乎只要看過一次，一雙巧手都能做的出來，最近區公所「社造文史踏查」時，意外發掘出這位在地竹編達人。

在幾乎只有竹子的惡地成長，陳炳煌也只能在偏僻老家的炸藥工廠工作，民國96年工廠關閉被迫退休，竹編正好打發時間；上山砍竹、剖成竹篾等粗活對他一點也不難，因著天份，聽耆老口述技法、自個鑽研學習，現在連最難編織、做工繁複的「蝦子」，都能做得精緻又維妙維肖。

陳炳煌說，一開始學的剖竹篾最花時間、最困難，必須依竹編作品需求判斷竹篾剖法，尤其製作細絲的竹篾，遇到竹節處出手力道一没掌控好就會削斷，刀削到手更是常有的事，他指著手上仍清析可見的疤痕笑說：這就是所謂台上十分鐘，台下十年功吧。

龍崎素有「采竹之鄉」美名，滿山遍野的長枝竹經濟價值有限，卻是竹編主要原材，台灣光復至五十年代，當地竹器製作曾經昌盛，世代傳承蘊育出不少手藝精湛的竹編工藝匠師，可惜經過一甲子多已凋零，發現陳炳煌這樣的「新生」竹編達人，公所人員十分開心。

今年陳炳煌當選龍崎區模範父親，區長顏振羽代表市府到府祝賀，看到陳炳煌的迷你竹編宋江陣盾牌、雕刻牌刀，認為深具在地文創價值。

顏振羽表示，區公所推廣社區營造文化產業，希望能結合竹編達人將龍崎的傳統竹編開發成新的文創商品，不僅可將竹藝之美傳承於世，也為當地注入新的經濟動力。

台南龍崎偏鄉陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型、尺寸，迷你、複雜竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供
台南龍崎偏鄉陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型、尺寸，迷你、複雜竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供
陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型、尺寸，迷你、複雜竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供
陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型、尺寸，迷你、複雜竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供
台南龍崎偏鄉陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，今年當選模範父親。圖／李衍昌提供
台南龍崎偏鄉陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，今年當選模範父親。圖／李衍昌提供
陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型、尺寸，迷你、複雜竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供
陳炳煌被迫提早退休、鑽研竹編成工藝達人，各種造型、尺寸，迷你、複雜竹編都難不倒他。圖／李衍昌提供

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