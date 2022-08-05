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台南周末住房率達9成 市府聯合查緝哄抬房價

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供
台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供

疫情趨緩，且適逢暑假旺季，近期台南周末住房率已達9成，加上悠遊國旅住宿優惠活動帶動平日住房，全市旅宿業整體表現亮眼。為落實保障旅客權益，台南市府消費者保護官會同觀光旅遊局加強稽查旅宿業房價，也呼籲旅宿業應主動公開各項優惠方案，提供旅客自主選擇，避免衍生消費爭議。

市府指出，根據Social Lab社群實驗室「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1個月網路話題聲量，台南市穩居國內熱門旅遊縣市的榜首。包括「亞洲的地獄與幽魂」特展、農曆7月限定「台南最強女鬼」散步導覽、府城炸雞節、WBSC U-12世界盃少棒錦標賽及夏日音樂節─將軍吼等，讓7月份周末住房率突破9成、8月訂房也持續看俏。

因為旅客大量湧入台南，住宿需求旺盛，市府消費者保護官會同觀光旅遊局今天到中西區3家旅宿業進行房價稽查，未發現有超過備查房價情形。觀光旅遊局呼籲旅宿業者，勿任意調高房價，影響旅宿品牌不佳的觀感，如確有故意哄抬房價情形，將以缺失計點，後續恐影響悠遊國旅請領補助資格。

觀旅局長郭貞慧表示，旅館及民宿業者在申請設立登記時，都已經申報房價（即核定房價），採取包棟住宿經營形式的旅宿業者，也要留意向旅客收取的包棟房價，不可超過各客房核定房價的加總。根據旅館業管理規則及民宿管理辦法規定，無論暑假、農曆春節或連續假期，向旅客收取的房價都不得超過觀光旅遊局核定房價。

收取房費超過核定房價者，依據發展觀光條例第55條第3項規定，將裁處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，而參加悠遊國旅活動資格也會被取消，並可能重創旅宿品牌及台南觀光形象。她提醒旅宿業者務必遵守法規，切勿因小失大、得不償失。

目前台南市已有559家旅宿業者參與悠遊國旅住宿優惠，其中將近9成符合加碼補助（即480家旅宿業具自行車友善旅宿、溫泉標章、環保標章、星級旅館或好客民宿資格），旅客訂房住宿就能直接獲得1300元優惠折抵；另外出示打滿3劑疫苗證明文件入住所有參加悠遊國旅的旅宿業，同樣也能獲得1300住房折抵。因悠遊國旅住宿優惠額度有限，呼籲及早規劃行程，儘早入住才能享受優惠。

台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供
台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供
台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供
台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供
台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供
台南市消保官及觀光旅遊局聯合稽查旅宿業房價。圖／台南市觀旅局提供

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