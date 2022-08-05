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啟動文旦產銷調節措施 陳吉仲：確保農民權益

中央社／ 雲林縣5日電

中國再禁台灣農漁產輸入，雲林生產的柑橘類作物首當其衝，農委會主委陳吉仲今天到雲林縣與農漁民座談，強調政府會透過冷鏈系統、加工、內外銷等確保農民權益。

中國海關總署2日暫停眾多台灣食品進口，3日又宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。民進黨立委劉建國今天邀請陳吉仲、食藥署副署長林金富等人到雲林縣與農漁民及業者座談，說明政府相關配套措施。

陳吉仲表示，針對中國以產品註冊問題，禁台灣輸中國眾多商品，農委會全力協助完成註冊。雲林生產的柑橘類作物有很多，包括即將採收的文旦及柳丁、茂谷柑等。

陳吉仲說，雲林之行的目的是向農民說明產銷調節的措施，以及如何幫助業者完成輸中註冊，對整個農漁業更正面，讓農漁民朋友更有保障。

陳吉仲指出，目前有將近5000公噸文旦無法賣到中國，但預計可以協助1000公噸到中國以外的市場，剩餘的4000公噸將啟動國內產銷調節措施，還有企業訂購以及通路行銷等來協助。

陳吉仲說，柑橘類一年總產量46萬公噸，出口1萬3000公噸，其中到中國市場才8000公噸。近年來文旦價格都維持在很好的水準，且大部分柑橘類都是做內銷，農委會會透過冷鏈系統、加工、外銷內銷等確保農民權益。

劉建國表示，中國這幾年持續打壓台灣農漁業，相信農漁民朋友也瞭解這個情況，都在減少輸出及相關投資。中央各部會針對中國農業禁令積極因應，將損害降到最低，至於柑橘類農作，要請農委會協助的量能再提高數倍，穩定價格。

陳吉仲 柑橘 雲林

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