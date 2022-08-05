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不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

城貿擴大投資 南市招商成績亮眼

中央社／ 台南5日電

台灣第一個取得過載保護開關的國際安全認證-UL認證的「城貿」股份有限公司，承購永康科學工業園區土地廠房，投資金額2.28億元，預估年營業額1.2億元，預計年底開始營運。

依台南市政府經濟發展局資料，成立於73年城貿公司，從一開始的延長線產品，到開發製造各種線路保護器，多年來秉持「精益求精、日新又新」理念，不斷創新研發擁有高品質、高水準表現產品。

城貿以自有品牌SANG MAO行銷全球，主要產品如電流過載保護器、溫度開關、馬達保護器及其他控制元件等。不僅是台灣第一個取得過載保護開關的國際安全認證-UL認證，也是第一個取得過載保護開關專利權企業，產品獲世界多家知名品牌所使用，如HONDA、IBM、台達電、歐格等，廣泛適用於家用電器、辦公設備、工業機械、DIY手工具、電子儀器等各類用途。是台灣目前提供最齊全的「電流」超載、「溫度」過熱、馬達過載超溫雙保護線路保護器製造廠。

依南市府今天新聞稿數據，自108年1月至今年7月，新增1075家投資案，吸引新台幣1249億元投資額，創造2044億元產值，增加35154個就業機會，加上台積電5奈米、3奈米廠、聯電、投資台灣三大方案、重大投資案件等，3年多來吸引超過1.8兆元投資，招商成績亮眼。

經發局長陳凱凌說，南市府優化投資環境，為持續提供便捷、專業的各類型投資服務及排除投資障礙，不僅有招商單一窗口，透過產業用地盤點、與中央合作招商、擴增自來水源及引導使用再生水，逐步完成長短期供電策略，確保水電供給無虞等措施，協助廠商加速落實投資。

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