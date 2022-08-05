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嘉市民選書市府2千萬買單 小朋友最愛恐龍圖鑑入館藏

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府編列2千萬元經費首次辦理「你選書，我買單」活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府編列2千萬元經費首次辦理「你選書，我買單」活動。記者李宗祐／攝影

為鼓勵民眾多使用圖書館資源，嘉義市政府編列2千萬元經費首次辦理「你選書，我買單」活動日前結束，共1千365人，推薦8千238本書；活動適逢暑假期間，推薦票數最多為童書，第1名《101恐龍特寫圖鑑》獲68票。市府文化局表示，排除教科書、考試用書、內容不宜等作品外，選書將收錄到圖書館館藏。

今年市府編列2千萬元購書經費，預計購置中文、外文圖書及視聽資料等近5萬冊，為讓市民有參與感，文化局今年7月19日至31日首次舉辦「你選書，我買單」活動，邀請市民幫忙挑選、推薦，並分別在文化局及世賢圖書館，展示今年1至6月各家出版社千種實體新書，供市民挑選。

文化局表示，活動正逢暑假辦理，推薦票數最多書為童書，前3名依序為《101恐龍特寫圖鑑》票數68票、第2名《餐廳裡的小妖怪：迴轉過頭壽司店》票數52票及第3名《科學實驗王第二部01：虛擬世界》票數44票。《101恐龍特寫圖鑑》充分滿足孩子對恐龍的好奇與求知欲，成為本次活動最想放入館藏的首選名單。

在成人讀者推薦部分，前3名分別是《膽小別看畫Ⅲ：藏在傳世名畫裡令人細思恐極的故事》獲37票、《薩提爾的故事溝通》獲36票、《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯！》得35票。

本次書展中，文化局圖書館關注聯合國「永續發展目標(SDGs)」議題，《聖誕老公公變瘦了!》透過故事引導帶領小讀者認識氣候變遷與全球暖化議題，並緊扣SDGs教育課程，意外獲得44票大小朋友喜愛，成為讀者的首推永續發展議題最佳讀本。《性教育啟蒙：身體的祕密立體遊戲書》獲35票，成為兩性議題展示書籍首選。

文化局表示，你選書我買單活動活動雖已結束，讀者仍有想推薦圖書，也可持續至嘉義市文化局官網的圖書館館藏查詢系統線上填寫圖書推薦，仍有機會選入館藏。

小朋友最愛的恐龍圖鑑獲票選第1名將收入館藏。圖／嘉義市政府提供
小朋友最愛的恐龍圖鑑獲票選第1名將收入館藏。圖／嘉義市政府提供
親子選書後將推薦表單，交給圖書館櫃台，可兌換精美宣傳品。記者李宗祐／攝影
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活動期間不少親子到場選書。記者李宗祐／攝影
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文化局 圖書館 恐龍

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