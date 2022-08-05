嘉市民選書市府2千萬買單 小朋友最愛恐龍圖鑑入館藏

為鼓勵民眾多使用圖書館資源，嘉義市政府編列2千萬元經費首次辦理「你選書，我買單」活動日前結束，共1千365人，推薦8千238本書；活動適逢暑假期間，推薦票數最多為童書，第1名《101恐龍特寫圖鑑》獲68票。市府文化局表示，排除教科書、考試用書、內容不宜等作品外，選書將收錄到圖書館館藏。

今年市府編列2千萬元購書經費，預計購置中文、外文圖書及視聽資料等近5萬冊，為讓市民有參與感，文化局今年7月19日至31日首次舉辦「你選書，我買單」活動，邀請市民幫忙挑選、推薦，並分別在文化局及世賢圖書館，展示今年1至6月各家出版社千種實體新書，供市民挑選。

文化局表示，活動正逢暑假辦理，推薦票數最多書為童書，前3名依序為《101恐龍特寫圖鑑》票數68票、第2名《餐廳裡的小妖怪：迴轉過頭壽司店》票數52票及第3名《科學實驗王第二部01：虛擬世界》票數44票。《101恐龍特寫圖鑑》充分滿足孩子對恐龍的好奇與求知欲，成為本次活動最想放入館藏的首選名單。

在成人讀者推薦部分，前3名分別是《膽小別看畫Ⅲ：藏在傳世名畫裡令人細思恐極的故事》獲37票、《薩提爾的故事溝通》獲36票、《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯！》得35票。

本次書展中，文化局圖書館關注聯合國「永續發展目標(SDGs)」議題，《聖誕老公公變瘦了!》透過故事引導帶領小讀者認識氣候變遷與全球暖化議題，並緊扣SDGs教育課程，意外獲得44票大小朋友喜愛，成為讀者的首推永續發展議題最佳讀本。《性教育啟蒙：身體的祕密立體遊戲書》獲35票，成為兩性議題展示書籍首選。