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嘉義市888免費癌篩專案 為爸爸健康加油

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府衛生局在父親節前夕推出888免費癌篩專案。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局在父親節前夕推出888免費癌篩專案。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府衛生局在父親節前夕推出888免費癌篩專案，自8月8日起至9月30日於活動期間完成口腔癌或大腸癌篩檢者，即有機會抽中800元加油禮物卡。市長黃敏惠表示，爸爸是家庭的靠山，總是為家人遮風擋雨、整天忙忙碌碌，常常忽略自己的健康，透過這次活動，預防癌症早期發現早期治療。

黃敏惠市長表示，防癌與防疫工作同等重要，都攸關民眾的健康。預防癌症發生可以經由定期篩檢，早期發現早期治療，阻斷癌症的發生照顧好健康。

中油公司嘉義營業處自即日起在全市26座中油加油站同步啟動活動宣導，不僅協助懸掛活動紅布條、張貼活動海報週知民眾外，加油站服務人員還會主動送上活動宣導文宣，鼓勵前來加油的民眾一起守護自己及爸爸的健康，爸爸為健康加油，中油為您加油。

71歲的嘉義市民蕭水生表示，因為有父親罹患腸癌的經驗，數十年來他對自己健康特別謹慎，養成定期健康檢查與健康生活習慣，他在一次大腸鏡檢時，發現長瘜肉，立即遵照醫師指示完成切除恢復健康。

55歲陳德崑分享自己因輕忽了口腔黏膜異常變化，錯失了早期就醫的好時機，成為確診口腔癌病友，他感謝家人與陽光基金會雲嘉中心在治療期間一路陪伴及幫助，救回了生命。他現在成為陽光基金會的口友志工，擔任口腔癌防治的宣導講師，提醒大家要定期健康檢查。

衛生局長廖育瑋表示，衛生福利部癌症登記統計資料顯示，大腸癌與口腔癌位居男性癌症發生率的前3名。口腔癌男性發生率為女性的11倍，大腸癌發生率男性為女性的1.5倍，癌症篩檢人數男性低於女性，以致失去早期發現機會，罹癌風險相對增加。籲請男性朋友定期接受口腔黏膜檢查，可降低嚼檳榔或吸菸習慣男性26%口腔癌死亡風險；每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率。

嘉義市推出888免費癌症篩檢專案活動對象為居住嘉義市30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查；50-74歲每2年一次免費糞便潛血檢查。符合資格的民眾踴躍接受篩檢顧好健康。

嘉義市政府衛生局在父親節前夕推出888免費癌篩專案。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局在父親節前夕推出888免費癌篩專案。圖／嘉義市政府提供
中油嘉義營業處自即日起在全市26座中油加油站同步啟動活動宣導。圖／嘉義市政府提供
中油嘉義營業處自即日起在全市26座中油加油站同步啟動活動宣導。圖／嘉義市政府提供

癌症 口腔癌

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