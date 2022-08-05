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台灣文學數位遊戲腳本 「噶瑪蘭大冒險」奪金獎

中央社／ 台南5日電

台灣文學數位遊戲腳本，今年首度以「文學作品」為發想題材徵件，由南台科技大學團隊的「噶瑪蘭大冒險」奪得金獎，今天在國立台灣文學館頒獎。

「2022台灣文學數位遊戲腳本」徵選今天在台灣文學館舉行頒獎典禮，金獎作品是「噶瑪蘭大冒險」，由南台科大多媒體與電腦娛樂科學系的黃念爵、陳立軒、林兆聰組成團隊，以李潼的「少年噶瑪蘭」為發想創作出來的。

台灣文學館發布新聞稿指出，「少年噶瑪蘭」描述一名身處1991年、有著噶瑪蘭血統的宜蘭國中生，穿越時空回到1800年的噶瑪蘭，展開尋找族群認同的冒險之旅。

黃念爵說，改創的遊戲腳本結合童年遊戲，期待玩家跟隨主角潘新格，邊闖關邊認識噶瑪蘭傳統文化。

台文館表示，「噶瑪蘭大冒險」兼具適齡的趣味性、文化主題的豐富性、遊戲架構的完整性，獲評審團肯定，奪得金獎。團隊中的黃念爵、陳立軒，去年作品曾獲佳作，今年再接再厲抱走獎牌與新台幣5萬元獎金。

台灣文學數位遊戲腳本徵選今年邁入第4屆，首次以「文學作品」為發想題材徵件，投稿相當踴躍，共有118件作品參賽，獎項除金獎、銀獎、銅獎外，評審團更將佳作增至7名，共選出10件作品。

前3屆金獎作品已由愛迪斯科技公司分別開發成VR射擊遊戲「夢獸之島」、解謎闖關數位遊戲「1940」、體感遊戲「生命之鳥」；今年的「噶瑪蘭大冒險」也將於明年推出體感遊戲，讓文學走入日常。

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