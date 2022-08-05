物價飆農保喪葬津貼卻凍漲 張麗善號召連署提高額度

雲林縣務農人口占縣內總人口數49.7 %，有10萬8000人投保農業保險，不過農民死後申請的喪葬津貼，已30多年未調整，縣長張麗善今召集各鄉鎮市農會代表連署，將成案向中央爭取提高給付額度。

大埤鄉興安村長王萬來說，他在基層十多年，見過太多老農過世後，喪葬費不足支付的狀況，他說，現行津貼為15萬3000元，超過30年從未調整，物價不斷上漲，對應現在喪葬禮儀服務費用市場行情價約25至30萬元，還有很大差距。

縣長張麗善指出，現行農保喪葬津貼是依據農民健康保險條例第40條第1項規定，被保險人死亡時，按其當月投保金額（10200元），給與喪葬津貼15個月（153000元）。

縣府表示，農保條例1989年施行，參照消費者物價指數（CPI）近33年增幅比率達69.93%，以15萬3000元試算，目前應為26萬元，加上近一年通貨膨脹率已超過3%，額度應再調整。

張麗善今與20鄉鎮市農會代表連署，縣府將成案向立委、農委會陳情，爭取提高農保喪葬津貼至30萬6000元，也會借重各方意見，完成這項任務，盼中央重視地方農業界心聲，能著手進行農民健康保險條例研議修法，保障農民最後一哩路的尊嚴。

勞保局今也有派員出席會議，因給付理賠審核機制均是依規定處理，今會將意見帶回研討，未來法令若修改且公告實施，勞保局將馬上遵照辦理。