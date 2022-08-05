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物價飆農保喪葬津貼卻凍漲 張麗善號召連署提高額度

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）今與20鄉鎮市農會代表連署，由縣府成案向立委、農委會陳情「爭取提高農保喪葬津貼」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今與20鄉鎮市農會代表連署，由縣府成案向立委、農委會陳情「爭取提高農保喪葬津貼」。記者陳苡葳／攝影

雲林縣務農人口占縣內總人口數49.7 %，有10萬8000人投保農業保險，不過農民死後申請的喪葬津貼，已30多年未調整，縣長張麗善今召集各鄉鎮市農會代表連署，將成案向中央爭取提高給付額度。

大埤鄉興安村長王萬來說，他在基層十多年，見過太多老農過世後，喪葬費不足支付的狀況，他說，現行津貼為15萬3000元，超過30年從未調整，物價不斷上漲，對應現在喪葬禮儀服務費用市場行情價約25至30萬元，還有很大差距。

縣長張麗善指出，現行農保喪葬津貼是依據農民健康保險條例第40條第1項規定，被保險人死亡時，按其當月投保金額（10200元），給與喪葬津貼15個月（153000元）。

縣府表示，農保條例1989年施行，參照消費者物價指數（CPI）近33年增幅比率達69.93%，以15萬3000元試算，目前應為26萬元，加上近一年通貨膨脹率已超過3%，額度應再調整。

張麗善今與20鄉鎮市農會代表連署，縣府將成案向立委、農委會陳情，爭取提高農保喪葬津貼至30萬6000元，也會借重各方意見，完成這項任務，盼中央重視地方農業界心聲，能著手進行農民健康保險條例研議修法，保障農民最後一哩路的尊嚴。

勞保局今也有派員出席會議，因給付理賠審核機制均是依規定處理，今會將意見帶回研討，未來法令若修改且公告實施，勞保局將馬上遵照辦理。

至於今天農委會主委陳吉仲到雲林，與立委劉建國一起為中國違反國際規範禁農漁產品事宜與農漁民座談，張麗善說，中央願意來關心，她樂觀其成，現在最重要的是幫農民解決問題，只要是為了此事，她舉雙手贊成。

雲林縣長張麗善今與20鄉鎮市農會代表連署，由縣府成案向立委、農委會陳情「爭取提高農保喪葬津貼」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今與20鄉鎮市農會代表連署，由縣府成案向立委、農委會陳情「爭取提高農保喪葬津貼」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左六）、縣農會總幹事簡明欽（右六）及20鄉鎮市農會代表連署「爭取提高農保喪葬津貼」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左六）、縣農會總幹事簡明欽（右六）及20鄉鎮市農會代表連署「爭取提高農保喪葬津貼」。記者陳苡葳／攝影

農民 保險 張麗善

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