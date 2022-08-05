嘉縣重啟口腔保健醫療專車 增添護眼服務

嘉義縣口腔保健醫療專車因COVID-19疫情暫停3個月，今天恢復阿里山鄉來吉、豐山偏鄉醫療服務，同時加入眼科檢查，護眼顧齒一次到位，當地民眾覺得方便又貼心。

嘉義縣口腔保健醫療專車民國109年8月開始到偏鄉服務，因COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情影響停3個月，今天重啟阿里山鄉來吉、豐山2週1次的偏鄉口腔保健醫療服務，並加入8週1次的眼科檢查，護眼又顧齒。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，此次醫療服務是由牙醫師公會理事長張世諴和嘉義大學眼科院長賴麗如協助看診，鄒族部落來吉天主堂會長梁雅芬，無償提供場地和水電供醫療專車使用。

住來吉80歲的方婆婆說，醫療專車來到自家門前，不是方便而已，服務也貼心，以前光是往返平地看牙醫，1次就要花掉整天的時間。

張世諴指出，醫療專車就是一間移動式、設備齊全的牙醫診所，老人家不再飽受舟車勞頓之苦，小孩也能從小護牙，就地看診，大幅提高診療效率與舒適性。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，嘉義縣幅員廣大，為便利偏鄉民眾就醫，衛生局整合醫師資源聯合提供定期定點義診，將醫療送至山區，並協助落實縣府長者免費裝全口假牙的醫療政策，2年來醫療團隊已經免費為394名鄒族長輩裝置假牙。