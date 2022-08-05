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嘉義縣推團旅 乘布袋海上巴士賞鱟吃鮮蚵

中央社／ 嘉義縣5日電

嘉縣推團體旅遊，邀請遊客到沿海遊玩，除了外傘頂洲耙野生蛤蜊、追和尚蟹，也能乘「布袋海上巴士」搶灘無人島賞4億年活化石鱟、吃鮮蚵，搭配悠遊國旅補助平日最高可折抵房價1800元。

文化觀光局今天發布新聞稿指出，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嘉義縣東石海之夏活動停辦一次，今年復辦，8月20至28日連續2個週末，將在東石漁人碼頭登場，搭配海之夏活動與多家旅行社合作推出團體旅遊行程。

文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，團旅行程包括搭乘「布袋海上巴士」，搶灘無人島、超酷蛋糕沙灘和觀賞4億年活化石鱟，船上大啖肥美牛奶蚵。

另外，還有搭乘「東石觀光漁筏」至外傘頂洲耙野生蛤蜊、追和尚蟹，船上有卡拉OK讓你大秀歌喉和超澎湃的海味buffet大餐，包準玩的開心、吃的開心、拍得滿意。

許有仁說，到布袋還能順遊觀光魚市吃生猛海鮮，而且現在到中秋節期間牡蠣又大又肥美，鮮甜滋味吃過保證回味無窮；再到高跟鞋教堂、布袋543及厝味碧沙街走走拍照，玩上一整天都沒問題。

文觀局指出，嘉義縣旅遊補助，每團最高新台幣1萬2000元，還有「體驗行程補助」每人每次300元。另外，自由行旅客入住與嘉義縣府合作的旅宿業，每房將發放價值1000元的Q碰券，再搭配悠遊國旅補助平日最高可折抵房價1800元，更多旅遊資訊請鎖定「慢遊嘉義」粉專。

國旅補助

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