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嘉市七彩主題遊程 以豐富色彩規畫心中美麗旅程
配合觀光局「悠遊國旅」補助方案，嘉義市推出七彩主題遊程，邀民眾來嘉義市遊玩體驗心目中對於嘉義市的七彩風貌；嘉義市長黃敏惠表示，嘉義建城已超過300年，這段時間所累積的文化底蘊，猶如彩虹的七種顏色，鮮明、豐富又能相互融合，創造出與時俱進的城市風貌。旅遊業者也順勢推出七彩旅遊行程，邀請旅客一起來嘉體驗。
市長黃敏惠表示，嘉義市的每種顏色蘊含著文化的記憶、美學、遊趣、感動、療癒、魔力以及探索，每個人心中對於嘉義市都有不同的想像與喜好。
像她個人對於「紅」色，想到的是嘉義市的電動公車及阿里山老火車；「橙」色，是百年嘉義公園的尿尿小童；「黃」色是雞肉飯上面的那塊「醃黃蘿蔔」及Youbike；「綠」就像嘉油鐵馬道，兩側光臘樹合圍成綠色隧道；「藍」就想到兼具水質淨化、生態保育、環境教育及休閒遊憩的大溪厝水環境教育園區；「靛」色代表諸羅不夜城；「紫」色讓她回味起從小吃到大的嘉義冷凍芋。
市府觀光新聞處張婉芬處長表示，歡迎大家「客製」自己的路線分享，也感謝業者雄獅旅遊、可樂旅遊推出1～3日多條彩色旅遊行程，可便利暢遊嘉義市各景點，更多七彩遊程及旅遊相關訊息請至嘉義市觀光旅遊網及臉書粉絲專頁嘉市好旅行查詢。
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