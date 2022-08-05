嘉市七彩主題遊程 以豐富色彩規畫心中美麗旅程

配合觀光局「悠遊國旅」補助方案，嘉義市推出七彩主題遊程，邀民眾來嘉義市遊玩體驗心目中對於嘉義市的七彩風貌；嘉義市長黃敏惠表示，嘉義建城已超過300年，這段時間所累積的文化底蘊，猶如彩虹的七種顏色，鮮明、豐富又能相互融合，創造出與時俱進的城市風貌。旅遊業者也順勢推出七彩旅遊行程，邀請旅客一起來嘉體驗。

市長黃敏惠表示，嘉義市的每種顏色蘊含著文化的記憶、美學、遊趣、感動、療癒、魔力以及探索，每個人心中對於嘉義市都有不同的想像與喜好。

像她個人對於「紅」色，想到的是嘉義市的電動公車及阿里山老火車；「橙」色，是百年嘉義公園的尿尿小童；「黃」色是雞肉飯上面的那塊「醃黃蘿蔔」及Youbike；「綠」就像嘉油鐵馬道，兩側光臘樹合圍成綠色隧道；「藍」就想到兼具水質淨化、生態保育、環境教育及休閒遊憩的大溪厝水環境教育園區；「靛」色代表諸羅不夜城；「紫」色讓她回味起從小吃到大的嘉義冷凍芋。