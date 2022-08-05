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嘉市淹水遭指市府執行力差 黃敏惠：同仁努力不應被漠視

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
昨天下午一場豪大雨，嘉義市區到處可看到雨中行車情景。圖／市議員蔡文旭提供
昨天下午一場豪大雨，嘉義市區到處可看到雨中行車情景。圖／市議員蔡文旭提供

昨天下午一場豪大雨，造成嘉義市淹水幾乎無一倖免，民眾怨聲載道、苦不堪言；市府表示，因瞬間強降雨時雨量116mm造成中央排水滿位宣洩不及；民進黨籍嘉義市長參選人李俊俋表示，市府執行力差、是造成淹水主因，不要每次淹水都推給老天爺！市長黃敏惠表示，已加倍清汙，同仁的努力不應該被漠視。

昨天下午瞬間強降雨造成嘉義市幾乎全區淹水，市民透過臉書等社群媒體抱怨不已，還有市民懷念起以前市長涂醒哲清下水道的身影。

市府表示，因瞬間雨量太大，造成北排水及中央排水滿水位，致多處積淹水情況。

李俊俋表示，昨天的瞬間降雨是淹水因素之一，但是中央氣象局調查，90mm到116mm與過去相較並沒有特別大，民眾反應這次淹水都是從水溝冒出來，還有惡臭味，明顯就是下水道清汙不確實。

他表示，監察院糾正過嘉義市汙水下水道進度太慢；去年度監察院的決算報告書顯示，由於嘉義市政府於2020年度，對於關乎排水的「雨水下水道工程」，呈現延宕執行、保留案件情事，遭註銷核定補助款達3千144萬餘元。做不好、做得慢就算了，竟然還因為施政怠惰、執行率不佳，把本來已經核定的中央補助款自己給弄沒了。

李俊俋說，真正的問題要趕快解決，每次淹水都是民眾深刻的感受，把原因找出來，不要都推給瞬間強降雨。

蔡文旭表示，不要把淹水都推給老天爺！市民抱怨市府沒有認真清汙才造成淹水。

黃敏惠表示，清汙工作量比以前多1倍，這都有數據可查，同仁的努力不應該被漠視；下水道有2種一是雨水下水道，另一個是汙水下水道（家庭生活廢水），嘉義市早已雨、汙分離；昨天雨量真的是爆量時雨量達116ｍｍ，雨勢稍緩積淹水也逐漸退去，但有部分地區退得比較慢，即派員前往檢視，持續在做區域排水的規畫檢討，雨下得多大、多廣、多久，都是以後持續評估、檢討的參考。

國民黨籍議員鄭光宏表示，昨天在雨勢緩和後30分鐘內大部分地區逐漸消退，這代表市區的排水系統沒有問題，但未來強降雨頻率會更高，除平常疏汙清理工作加倍外，還要檢討整個市區雨水下水道建制能否達到海綿城市的要求。

昨天下午一場豪大雨嘉義市區幾乎全面淪陷淹水。圖／市議員蔡文旭提供
昨天下午一場豪大雨嘉義市區幾乎全面淪陷淹水。圖／市議員蔡文旭提供
市民於臉書抱怨積淹水，還有人懷念起前市長涂醒哲。圖／市議員蔡文旭提供
市民於臉書抱怨積淹水，還有人懷念起前市長涂醒哲。圖／市議員蔡文旭提供

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