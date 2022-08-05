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東山咖啡公路觀光推廣會 吳若權開講看門道

中央社／ 台南5日電
175東山咖啡公路地標。圖／台南市政府提供 謝進盛
175東山咖啡公路地標。圖／台南市政府提供 謝進盛

東山咖啡公路是台南秘境景點，一項「台南175東山咖啡公路觀光推廣會」將邀請知名作家吳若權，以及台灣咖啡研究室主持人林哲豪領軍開講，讓大家喝咖啡晉級看門道。

由台南市政府觀光旅遊局舉辦的「台南175東山咖啡公路觀光推廣會」，明天早上10時至下午6時在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行。現場邀請來自東山14間通過精品評鑑的咖啡業者到場展售及沖煮咖啡，並邀請3間台南知名甜點店研發製作東山咖啡系列甜點組合。

觀旅局長郭貞慧表示，喝咖啡是許多人開啟一天的例行公事，但一般人喝咖啡當作消遣看熱鬧，這次活動要讓大家直接晉級看門道。邀請作家吳若權、台灣咖啡研究室主持人林哲豪、以及東山在地青農林俊吉，3人將各自從咖啡種植、烘豆、沖煮等專業知識，到用咖啡充實心靈療心層面，大師級專業咖啡講座喚起大家內心咖啡魂。

觀旅局新聞稿表示，活動邀請在地知名、特色差異化甜點店，包含人氣伴手禮店「里夫手指泡芙」、以精緻法式甜點可麗露為名的「Autumncanele’專賣店」、擁有星級甜點主廚的「台南大員皇冠假日酒店」，各自將拿手招牌甜點融入東山咖啡，研發東山咖啡精緻甜點組合。

依東山區農會資料，東山區海拔高、日夜溫差大，鄰近有曾文、烏山頭及白河等水庫調節濕度，加上土壤酸鹼度適中，適合咖啡生長。產出咖啡豆品質優良，是國內第一個參與國外評鑑並獲認證的產地，近年更獲得國際殊榮。包括「大鋤花間」農場的日曬豆獲得美國咖啡國際品質協會認證評分87.33分高分殊榮。

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