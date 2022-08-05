台南新營失智社區服務據點「老幼共學」留下美好回憶

台南市政府委託南瀛社會福利推展協會成立「新營區失智社區服務據點-拾憶學堂」，今天邀請新營區新進國小學童及家屬到據點與10位失智長者同樂，安排「壓克力彩繪杯墊」老幼共學課程，創造溫馨回憶。

主辦單位表示，為鼓勵學童嘗試與長者溝通、學習幫助長者適應視覺退化困境，在課程融入多色調和及彩繪技巧，讓學童擔任小助手，協助長者完成作品；長輩與孩童互動、交流逐漸增加笑容，互動激發長者動動腦回顧當年帶孫的記憶，重溫兒孫繞膝，享受天倫之樂，達到「共學共融」目的。

參與的家長表示，孩子認為課程很有趣，想將完成作品帶回去跟家中長者分享，期待未來還有機會參加。

市府表示，近年推動「失智照護服務計畫」，設置失智服務據點協助在地失智長者能參與課程、預防及延緩老化。期待透過認知訓練、懷舊療法、音樂治療、芳香療法、藝術治療等有趣且融入日常生活的「非藥物治療」輔療課程，並提供家屬適度喘息及讓失智症者接納、調適疾病引起障礙，增加社會參與動能，提升失智症者及家屬生活品質。