影／麻豆青農聯手賣文旦做公益 黃偉哲呼籲大家多採買

台南麻豆青農李佳翰、李明彥發起「快快公雞公益聯盟」中秋節公益文旦活動，今年已第8年，共有6位柚農共襄盛舉，他們將把出售公益文旦柚所得25％捐贈各公益團體、麻豆區安業國小的教育儲蓄戶

李佳翰表示，自家果園已經營三代、傳承50年，老欉文旦甜度12分有獨特酸甜口感，因此將品牌名稱取為「5012柚意思」。和李佳翰從小一起長大的李明彥，也選擇返鄉從農打造「汽球彥文旦果園」品牌，兩人已和「北台南家扶中心」和「創世基金會台南分院」合作多年。

陳有信是麻豆區果樹產銷班第20班班長，秉誠信原則經營文旦鮮果品牌「柚信了你」，並推出「柚想到泥」文旦加工品；蔡文仁在六甲中社種植文旦，品牌名稱為「萩荍柚園」，在柚園四周種植高聳的澳洲茶樹作為綠籬，並噴灑自製酵素細心呵護，他們分別將收益所得部分捐贈給「南台南家扶中心」和「台南市慈光身障協會」。

農業局指出，張津雪多年前因家庭遭逢巨變，在「犯罪被害人保護協會台南分會」的陪伴支持下走出陰霾，辭去工作承接夫家的柚園，開始學習種植文旦，將「津三角柚園」經營得有聲有色，如今將販售文旦的部分營收回饋予犯保協會，更是意義非凡、令人動容。

同樣是經營三代柚園的李寶乾，將自家愛犬的Q版圖案放在文旦禮盒上，打造非常萌的「柚是我果園」品牌，他和「瑞復益智中心」和母校麻豆區安業國小合作。安業國小陳宏吉校長表示感動，麻豆青農連續兩年和安業國小合作，學校會將捐款放置於教育儲蓄戶妥善使用，照顧學校弱勢學生。

北台南家扶中心表示，每年因為公益文旦銷售可獲3、4萬元，對弱勢家庭很有幫助；公益文旦一箱10台斤800元，家扶幫忙訂單、聯絡開立發票，青農出貨。

農業局長李建裕表示，這群青農的文旦品牌，都採友善環境的草生栽培，必須時常早起到柚園管理草相，因此自發性組成「快快公雞公益聯盟」，將販賣文旦收益的25%回饋各公益單位，歡迎民眾踴躍支持公益文旦活動，詳細訂購資訊可掃QR-code或連結至https://reurl.cc/NRrpW5。