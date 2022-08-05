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雲林青年邱添璋聊創業甘苦 花藝相伴「擁抱自己」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林青年邱添璋手作療癒的花藝作品，鼓勵面臨職涯關卡的人「擁抱自己」。記者陳苡葳／翻攝
雲林青年邱添璋手作療癒的花藝作品，鼓勵面臨職涯關卡的人「擁抱自己」。記者陳苡葳／翻攝

雲林青年邱添璋6年前創立花藝工作坊，「萬事起頭難」遇到不少低潮，所幸一路有貴人相助，沿途喜怒哀樂就像花朵一樣，各以不同表象烙印在記憶中，他透過巧手與自身體會，鼓勵面臨職涯關卡的人「擁抱自己，盡情生活」，只要修正缺點，便能在未來遇見更好的自己。

邱添璋自創「陽台花序Balcony Sense」，6年多的創業路高潮迭起，他形容身處狀態就像社會縮影，每個人就像一朵花，有獨特外表、不同樣貌，一起生活在陽台空間，隨四季變化，用自己的方式綻放。

邱添璋說，尊敬每一朵花，形同尊重人，懂得「別人沒有不好，只是與自己不同」的溫柔，擁有善意的信念，才能勇敢正視自己，綻放人生的美麗與獨特。

林姓學員說，4小時的花藝時光飛快，沈浸其中，時間幾乎慢了下來，相當紓壓，也有助靜下心來，思考自我人生方向。

斗六就業中心主任廖家偉也鼓勵學員，現代人生活步調緊湊，長期處在壓力和負面情緒中，「療癒手作」是最純粹的紓壓方式，求職者莫心急，適時停下腳步，檢視當下的自己，不足的地方透過職業訓練或就業促進課程，都是能加深自我能力的管道，開創非凡人生。

雲林青年邱添璋透過花藝手作，與斗六就業中心學員分享創業經驗。記者陳苡葳／翻攝
雲林青年邱添璋透過花藝手作，與斗六就業中心學員分享創業經驗。記者陳苡葳／翻攝

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