阿里山林鐵中興號列車回來囉！ 明天起恢復行駛

中興號列車回來囉！每周六日從嘉義站至奮起湖站之中興號非對號列車，明天6日恢復行駛，王姓遊客說，等好久了！終於可以在暑假期間帶小朋友來搭乘，由平地開始體驗不同海拔的森林微旅行。

原受疫情升溫影響民眾出遊意願低，列車進站遊客稀少，所以阿里山林鐵在今年5月21日起，嘉義到奮起湖站的區間「不對號中興號列車」停駛了。

終於在明天也就是8月6日起，遊客引頸期盼的每周六日開行之中興號非對號列車恢復行駛啦！也讓民眾暑假旅遊多出新選擇。

從高雄來的王姓遊客得知消息直說，等好久了！今晚將入住嘉義飯店，明天帶孩子從竹崎站搭乘林鐵到獨立山站，來個健走慢步微旅行。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，自111年8月6日起，每週六日開行之中興號非對號列車恢復行駛。相關營運資訊請至林鐵及文資處官網查詢。